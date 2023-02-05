何永賢：簡屋是「救生艇」須縮程序 稱8選址最適合 別無選擇

指無礙東九商業中心發展 必歸還土地

何永賢昨出席港台節目《星期六問責》，被問到為何沒有事先就簡約公屋選址諮詢，她形容簡約公屋是一艘「救生艇」，「處理救生艇時，一定要將所有工作平衡壓縮去做，否則達不到目標」。她又指當局不同部門亦研究過，現時8個選址是「最適合」，又稱「我們現在沒其他選擇」。

至於交通配套方面，何稱目前啟德港鐵站最繁忙時段使用量只有50%，另外運輸署決定加開兩條巴士線。她預計啟德簡約公屋可讓2.5萬人居住，整個項目建造期兩年、使用期5年，不會影響九龍東發展成第二個核心商業區的規劃，當該地皮有長遠用途時，一定向發展局歸還。

回應交通配套 稱啟德站現使用量僅半

規劃署前署長凌嘉勤昨在商台節目《政經星期六》稱，啟德地皮用作興建簡約公屋後，將稍遲才可發展為商業用地，但覺得「對大局一點影響都沒有」。他解釋，現時經濟開始下行，市場未必能接納到商業用地。他不認同外界質疑政府選用高價地皮興建簡約公屋，「薄扶林瑪麗醫院塊地也是（高價地皮），那麼是否要將醫院趕走？我們要看土地的功能，對社會的貢獻」。

此外何永賢表示，當局正研究8個社區隔離設施的日後用途，指部分設施有條件改造青年宿舍或簡約公屋，惟屆時要添置消防設備。