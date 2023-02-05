高鐵售票量明撤限 林世雄籲用蓮塘新口岸

林世雄昨在網誌稱，正與相關部門協調磋商，期望盡快有序重啟長途交通服務。至於首次提供客運通關服務的香園圍/蓮塘口岸，他透露跨境巴士營辦商正準備開辦路線，讓乘客經新口岸往來深港；又提醒持相關口岸常規配額的粵港跨境私家車，可在該口岸過關。

往廣州東 經東鐵轉車平高鐵四成

現時高鐵西九龍站接通本港與內地61個車站。例如往廣州東，據港鐵官網本月每日有6班車從西九龍站往廣州東，需約1小時40分鐘，尾班車在晚上7時21分開出；成人頭等車費398元，二等車費249元。

從港鐵柯士甸站經屯馬線到紅磡站，再轉東鐵線往羅湖，需約47分鐘，成人單程票價47元，再在深圳轉乘「廣深城際」動車往廣州東。據「中國鐵路12306」網站資料，今日（5日）約60班動車從深圳站往廣州東，需時約1小時3分鐘至1小時33分鐘不等，尾班車為晚上10時28分；成人一等座車費99.5元人民幣（約115港元），二等座79.5元人民幣（約92港元）。換言之，全程需1小時50分至2小時20分不等，車費139至162港元。

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