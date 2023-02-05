楊潤雄：難估今年訪港客量 需「少少時間」回復

憂業界接待力未及時回復 崔定邦促支援

崔定邦昨稱，自政府日前宣布與內地通關後，接獲約10間內地旅行社查詢報價，反應相當理想。以旅遊巴為例，他稱現時約800輛停泊在葵涌貨櫃碼頭，猶如「旅遊巴墳場」般，而每輛維修費用最少要10萬元，成本高昂；加上過去幾年市况蕭條，難墊支相關費用，故促政府協助業界盡快提升接待能力。

對於會否設立旅遊業復業基金，楊潤雄昨在商台《政經星期六》透露正考慮，惟要視乎政府整體財政能力；另在接待能力方面與業界溝通，舉例有旅行社擬接待東南亞團，或會安排輸入精通當地語言的人；若北上當日或之前7天曾逗留海外或台灣，政府會要求在出發前48小時做核酸檢測，他解釋是要「對內地負責任」，須考慮公共衛生及風險管理，惟相信舉辦經本港前往內地或澳門的旅行團仍可行，只需多做工夫。

特首李家超昨表示，自述職回港後，政府已充分準備通關，並與業界密切聯絡。他說按上月首階段通關經驗，市民大都按其需要及安排返內地，每日通關人數平均，相信人數會逐步增加，「不會一窩蜂」。

政府上周開展「你好，香港！」推廣活動，程鼎一在有線新聞《有理有得傾》表示，本港幾乎是最後一個通關城市，與內地一同通關要有聲勢和清晰，向全球表達重啟旅遊的信息。被問及將帶來多少經濟效益，他指整個宣傳是一種「投資」，先把旅客帶回來，期望經濟逐步好轉。他指旅發局冀今年復辦美酒佳餚巡禮的實體嘉年華，明年復辦新春花車巡遊。

旅行社料最快下月全面恢復接待外地客

主要接待東南亞和歐美遊客團的錦倫旅運，其執行董事胡景豪料最快下月全面恢復接待外地遊客，逐步增聘10至20人提高接待能力。他指隨着出入境限制等不明朗因素消失，加上港府向旅客派機票，相信有效向外界發出香港復常信息。他說疫情改變港人旅遊模式，過去聖誕檔期每日仍有四五個本地遊成團；將繼續豐富本地遊的文化體驗和深度遊，雙線營運。

（新冠疫情）