羅湖鐵馬陣迎過關人潮 商業城商戶忙備重開

掛紅燈籠迎賓 餐廳清潔更新

羅湖口岸外，昨有大批工作人員密鑼緊鼓準備。廣場及口岸二樓設置巨型鐵馬陣，目測至少6行，佔廣場逾百米。在一樓入境深圳的位置有工人掛上一排排紅燈籠，張燈結綵準備迎賓。現場所見，3年未營業的金舟港茶餐廳也重開，召集舊員工清潔和更新設備。

疫情前最多人使用的羅湖口岸重開，最開心莫過於羅湖商業城的商戶。雖然昨日顧客很少，但各樓層燈火通明，多了店舖開門營業。商戶忙於打掃，整理貨品，許多通道堆放一袋袋貨物。

有商戶憂客未至租金已復常

「這兩天陸續有人來看檔口，也有一些外來人看舖頭，準備過來開店。」銷售服裝的張小姐稱，很久沒看到這麼多店開門。商業城在過去3年商戶免租，只須交一半管理費，很多店只會偶爾營業。

賣內衣褲的李女士說，在商業城守了兩年，為了生計而外出打工，店舖有時整個月都不開，此次知悉要通關後，特意回來執貨。但她對通關期望不大，認為人流在初期難及疫情前，憂業主回復正常收租，「雖然通了（關）肯定比沒開的好，但如果頭幾個月不減租讓大家撐過的話，可能就不做了」。一直堅持營業的美甲店老闆楊女士稱，過去3年一直天天開門做生意，聽過很多次通關傳聞，「這一次終於通關了！」

皇崗口岸需用臨時大樓 周邊人流少

為滿足入境旅客需求，羅湖汽車站在通關當日將由原來日均30班次增至180班次。地鐵方面，羅湖站重新製作導向指示，考慮到香港旅客習慣使用車票和乘車卡，通關當天有專人提供購票指引。

另外，正重建的皇崗口岸亦同步重開，附近圍牆上已貼上「歡迎香港同胞返深」等標語，通關日將使用2020年竣工的臨時旅檢大樓。據現場保安員表示，出境旅客登上位於福田南路的天橋（地鐵站C出口）後步行約兩三分鐘，便能抵達臨時旅檢大樓，屆時也會有職員指示。

口岸附近的皇崗汽車站，有工人正為設施重新髹油。工人說汽車站在通關日「估計開不了，還在修整」。新皇崗口岸聯檢大樓仍在施工，口岸周邊人流甚少，廊橋國際大多數商舖關門，不少貼出招租告示，只有小量快遞倉庫營業，商戶指周邊商店受疫情影響關閉。

明報記者 沈燕媚深圳報道

（新冠疫情）