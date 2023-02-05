全面通關毋須檢測 社區需求料減六七成 檢測商洽退場 中小承辦商料削人手

相達生物：每區料保留部分檢測站

本港檢測承辦商之一、相達生物科技創辦人招彥燾向本報表示，現時於社區檢測中心有約七成市民因出境而要檢測，其餘是「想知道自己咩事」、探病等「基本盤」（基本需求），故推算全面通關同時放寬檢測後，業界將流失約六至七成客源。他透露，政府日前與檢測業界商議退場安排，惟未有實際時間表，相信日後將會在每區保留部分檢測點，「唔會去到以前咁全港只有兩三個」。招彥燾補充，大部分檢測承辦商與港府的合約約在2月底到期，估計屆時會縮減社區檢測中心數目。

對於社區檢測中心有沒有退場時間表，醫衛局長盧寵茂前日曾表示，考慮到市民外遊，以及院舍和醫院的核酸檢測需求，本港仍需要提供核酸檢測服務，政府將視乎疫情發展調整相關服務。

稱私人生意打擊較大 部分場所轉型

現時大部分承辦商除營運社區檢測中心外，亦提供私人檢測服務。招彥燾估計全面通關後，私人檢測的生意較社區檢測更受影響，私人檢測佔其公司檢測生意額約一成至一成半，惟旗下部分提供私人檢測服務的場所租約尚有數月才完約，須考慮轉型，以善用場所。

原屬旅業人手 業界：多不重返

招彥燾補充，隨着檢測需求減少，中小型承辦商要開始削減「原本唔係做呢行」的前線人手，其中不乏曾從事旅遊業的人。對於近日旅遊業開始復常，此類人手會否重返業界，香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠表示，隨着旅遊業停擺近3年，大量前員工已感到「心灰意冷」，加上旅遊業生意未見明顯好轉，因此他們即使被檢測中心、疫苗接種站辭退，亦未有信心重返旅行社工作，估計業界只能從中吸納兩三成人手。

明報記者

（新冠疫情）

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