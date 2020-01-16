米埔變智慧 可高清直播觀鳥 水牛裝GPS 感應器監察基圍水位

明報記者 馬耀森

物聯網科技提升管理效率

米埔及內后海灣濕地被《拉姆薩爾公約》列為「國際重要濕地」，WWF獲環保署的鄉郊保育資助計劃撥款約300萬元，推行「智慧濕地——結合傳統與創新科技的管理」項目，透過物聯網優化米埔自然護理區的環境監測，提升濕地管理效率，計劃於去年12月1日開始，為期兩年，WWF會在米埔自然護理區內安裝3個政府物聯通流動基站，30個水位感應器、兩個水質監察器、兩個水牛衛星定位器，優點是低耗能及可遠程控制，數年才需換電。

水位過高阻鳥覓食冲走鳥蛋

擬裝自動水閘 遙距調水位

WWF濕地生境助理經理蔡詠嶠表示，近年內地及外國已使用創新科技提升濕地管理效率，米埔一直以傳統漁業養殖方式管理，有需要急起直追，認為投資硬件固然重要，但更重要是如何應用得更有智慧。他說米埔的基圍一直採傳統方式，以垂直的木尺去量度水位高度，WWF計劃引入感應器，利用超聲波量度水位，不但更準確，即使暴雨引致基圍水位急升，仍可遙距監察並調節水位，例如打開水閘將水放走，避免水浸。

蔡詠嶠說，2018年超強颱風山竹襲港，新界大量塌樹，阻礙交通，WWF職員無法返回米埔，「水位超越塘壆，塘與塘之間水位相連，有如一片汪洋，但基圍水閘以人手操作，無計可施」，故日後在保留傳統水閘的同時，會加裝自動水閘，遇到極端天氣亦可透過遙距方式迅速調控水位。

蔡詠嶠說，后海灣泥灘是候鳥棲息地，但在潮漲時沿岸泥灘水位過高，大部分雀鳥無法浮在水面覓食，會轉移到米埔內的基圍歇息，「每種雀鳥的腳長度不一，水位高了數厘米就可能令牠們無法站立，要轉移到更遠的地方棲息，對於長途跋涉來港越冬的候鳥不利」；另有候鳥如黑翅長腳鷸會在塘邊草叢築巢繁殖，若水位太高會淹沒甚至冲走鳥蛋，故調節基圍水位甚為重要。

水牛GPS可調放牧路線豐沃濕地

此外，WWF引入兩部解像度達超高清規格的4K閉路電視鏡頭，其中一部安裝在泥灘的觀鳥屋，可24小時遙距監察后海灣泥灘，以及是否有人在泥灘捕捉彈塗魚。蔡說，由於閉路電視解像度高，加上配備42倍光學變焦鏡頭，可連接手機或電腦拍攝清晰影像，亦可作直播，讓公眾更了解后海灣泥灘生態，以及候鳥隨着潮漲淹沒泥灘而遷移棲息地點的情况。至於水牛衛星定位會安裝在米埔的水牛身上，追蹤牠們的位置，以便更有效管理，例如調整水牛放牧路線，令濕地更豐沃。

引入科技可供北都濕地公園借鏡

蔡又稱，WWF引入創新科技提升管理效率，有助政府日後在新界北建立濕地保育公園時借鏡。對於政府研究重新劃分濕地保育區和緩衝區，WWF米埔保護區及遷飛路線保育項目總監文賢繼博士稱研究未完成，未知最終方案，不過他認為成立濕地保育公園，透過復修荒廢魚塘，並引入積極管理，可提升其生態價值。他說魚塘水太深，不適宜雀鳥覓食，需要人為調節水位，對生物多樣性會更有利。

（城市保育）