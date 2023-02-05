誤墮鼠膠動物急增 嘉道理農場促立法禁

環境局：高鼠患處恰當運用 重要滅鼠工具

嘉道理農場暨植物園稱，老鼠膠是殘忍的防治鼠患方法，除老鼠外其他野生動物也會誤墮老鼠膠受重傷，甚至承受不必要痛楚後死亡。園方呼籲各界考慮使用更人道防治鼠患方法，例如將食物密封保存，杜絕老鼠食物來源，同時保持環境整潔、衛生，以減少齧齒動物藏身地點。

農場稱鼠膠殘忍 愛爾蘭新西蘭已禁

環境及生態局長謝展寰去年12月曾表示，老鼠膠較老鼠籠更有效。環境及生態局表示，食環署曾在黃大仙大成街街市比較各種捕鼠方法，去年上半年以老鼠籠捕鼠器平均每月活捉4.5隻活鼠，自10月起試用酒精捕鼠器平均每月約30多隻，而11月起用老鼠膠板後一個月內捕獲469隻老鼠。

食環署回覆本報表示，署方一直採用綜合治鼠方法，透過保持環境清潔、防鼠滅鼠等方法防治鼠患。署方稱，現時只會在轄下個別鼠患較嚴重的街市收市後放置鼠膠，並沒在其他公眾地方放鼠膠，以防捕捉到野鳥等其他動物。

觀鳥會：被困多地面活動雀鳥 盼源頭滅鼠

觀鳥會保育主任黃雪媚表示，該會未有統計雀鳥誤墮老鼠膠情况，但觀察所得，常見被困的大都是地面活動的雀鳥。她認為，若能不用老鼠膠固然最好，因該做法與保育野雀牴觸，冀當局可採取更友善手法，例如從源頭處理環境衛生工作，避免捕鼠的同時令雀鳥受傷害。

根據嘉道理農場統計，上月接收的25隻被困野生雀鳥之中，有8隻是常見於郊外及市區大型公園的鵲鴝，其次是6隻珠頸斑鳩及5隻樹麻雀。根據康文署資料，鵲鴝經常在人類活動的地方出沒，珠頸斑鳩則經常在地上覓食。