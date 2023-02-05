疑結業樓上寵物店 遺4名種貓1亡 單位凌亂「成地屎尿」 警列虐畜

參與救援毛守成員：疑亡貓餓死

警方及消防前晚10時許接報，上址疑有貓缺乏照顧。消防升起雲梯從窗外觀察，確認有貓在單位，再與警方破門而入，在單位內尋獲4隻貓，據悉死亡的是布偶貓，另外3隻為兩隻緬因貓及一隻曼基貓。毛守成員稱單位凌亂，「成地垃圾、成地貓屎」，雖有糧食，但其中一貓被困房內，疑被餓死。愛護動物協會人員凌晨到場檢走貓屍，其餘3隻貓放入鐵籠帶走。

路人見無窗紗 聞店一周沒開報警

報案人李先生表示，前日下午行經西洋菜南街154至158號唐樓，留意到一樓窗邊有貓咪，擔心如無窗紗，貓咪會爬窗墮樓，遂打算上樓提醒主人。他上樓期間遇見業主立案法團代表清理紅油，對方稱「私人嘢我哋唔理」，李先生於是返回香港仔住所。他其後放心不下，與毛守成員到旺角了解，得悉單位所在貓店起碼一星期沒開燈，決定報警。

現場所見，單位門外曾貼上「萌貓生活館」及「Fluffy Paws」字眼，地面有小量紅油迹。翻查資料，「萌貓生活館」創辦人曾在去年11月帶同緬因貓「店長」受訪，自言從小喜歡小動物，希望有安全、衛生的地方照顧貓咪，故成立生活館。有關YouTube片段附上的店舖地址與案中寵物店脗合，昨有網民留言要求創辦人交代，片段至昨晚無法閱覽。另外，上址在2020年6月曾被淋紅油，當時店名為「大貓俱樂部Fluffy Paws」。