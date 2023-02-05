港鐵去年8嚴重延誤 罰款6550萬撥車費優惠

宗數跌半 罰額升兩倍半

根據港鐵提交立法會鐵路事宜小組的文件，去年共有154宗8分鐘或以上的延誤事故，較前年194宗下跌兩成；31分鐘或以上的延誤事故有8宗，較前年16宗下跌。翻查資料，前年罰款金額為1900萬元，換言之，去年延誤宗數雖較前年少，惟每宗延誤時間較長，故罰款較多。

根據港鐵服務表現安排，服務延誤31分鐘至1小時罰100萬元，延誤1小時至2小時罰200萬元，2至3小時罰300萬元，3至4小時罰500萬元，4小時以上每小時罰250萬元，每宗事故最高罰2500萬元。如因乘客行為和惡劣天氣等非港鐵公司所引致的事故則豁免罰款。

港鐵表示，每年投放逾100億元保養、維修及提升鐵路設施及服務，致力提供安全可靠及舒適的列車服務。在2022年全年運作超過135萬班列車當中，列車按照編定班次行走和乘客車程準時程度均維持在99.9%。