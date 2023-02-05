小一統一派位交表 家長：憂文化斷層不移民

「留港不等於信港教育制度」

「41校網」的統一派位中心設於九龍塘天主教華德學校，昨交表人流疏落，個別住在該校附近的家長親身交表。家長陳先生說，選校策略不會因移民潮學生流失而變得進取，「你揀人時，人揀你」，將以平常心應對。他說暫未考慮移民，會待兒子長大後自行決定赴海外交流和升學。他認為留港就讀本地課程，不等於對香港教育制度投下信心一票，「你冇得揀，現在談信心太早，香港教育一向填鴨式，要再看看會發生什麼事」。對於本地學校正推行國安教育，他稱「兒子太小，不會理解所有事」，故他平日會適時教導孩子以多角度看待事情。

料多內地生來港 升小競爭未放緩

帶同女兒交表的鄺太說，新冠疫情已緩和，加上通關因素，相信很多內地生來港就學，升小競爭未放緩。她說暫沒考慮移民，「移民就會學其他語言，想小朋友掌握好中文基礎，如果這班小朋友都走了，好少人再傳承香港文化……如他們都不守護香港，斷層會好犀利」。

電子平台交表今截止

家長何先生為準備兒子升小，早前安排兒子學英語和彈鋼琴，月花數千元。他說暫沒打算移民，「每個地方的教育都是差不多，不會說在某一地方有很大分別」。

教育局今年推出「小一入學電子平台」，家長登記後並以「智方便+」綁定帳戶，可於上月30日至今天（5日）完成交表。昨選擇親身交表的家長陳先生說：「電子化交表是為方便，但行過來（統一派位中心）較（在電子平台）入這麼多資料更方便」。