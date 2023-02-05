深水埗暴動3人囚22及32月 兩入教導所

辯方求情：本案屬「最輕微」暴動

經審訊後罪成的4人案發時皆為學生，依次為李倩瑩（現年24歲，下同）、黎擎智（30歲）、陳栩樂（20歲）、彭嘉豪（20歲）；汽車維修員戴家榮（45歲）早前承認暴動罪。同案另外4男則暴動罪不成立。

辯方求情稱，本案暴動屬「最輕微」，警方沒發射催淚彈，無人堵路與警對峙，無人命或財物損失。有辯方律師建議法官參考一宗理大突圍暴動案判刑，該案主審法官陳廣池以入獄兩年為量刑起點。

綜合判辭及求情陳辭，被告李倩瑩在台灣就讀大學，剩一個學期便畢業，惟因本案延誤學業，她候審時有創傷後遺及抑鬱症狀，經常發噩夢及肚瀉，主動求助後情况改善。患甲狀腺病的被告戴家榮為人正直善良、有義氣，熱心參與義工服務，候審時積極工作養育繼女。被告黎擎智候審時患上適應障礙症，仍積極更生，任職律師樓文員，其間增加對法律的認識及尊重，後來成立公司生產本地服裝，聘用生活困難的年輕人。

被告陳栩樂在候審時完成中學課程，正就讀高級文憑，立志做消防員。被告彭嘉豪幼時在內地生活，小一時隨母來港，其母遭家婆趕走流落街頭，其後入住劏房，更患抑鬱症；彭仍積極生活，任清潔、物流等兼職幫補家計，亦不忘做義工。

拒索更生報告 官：暴動針對法治須嚴懲

游官判刑時稱，本案暴動規模不大，無人縱火，除有警員被照射雷射光感不適外，沒有警員受傷，示威者向警署擲石後，附近仍有行人往來，巴士照常上落，反映暴動滋擾程度不大。首3名被告曾擲石塊，亦帶同裝備到場，反映有預謀參與，游官採納3年為量刑起點，考慮李、黎兩人積極工作或進修，減刑4個月，判囚32個月。戴亦因努力工作減刑3個月，連同認罪減刑，判囚22個月。

至於未滿21歲的陳和彭，游官拒絕辯方建議取更生中心報告，重申暴動針對法治，必須嚴懲，被告更生非唯一考慮，由於兩人僅在場鼓勵他人，嚴重程度低，判入教導所。

【案件編號：DCCC 423、430/20】

（反修例風暴）