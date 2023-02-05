兩案22人暴動罪成 後巷吸煙男罪脫 官：衣耀眼零裝備 未肯定有參與

官：首案11人「穿黑衣有裝備壯聲勢」

首案被判罪成的被告包括袁均穎（現年34歲，下同）、黃蔚霖（26歲）、黎穎霖（26歲）、吳沛伶（21歲）、甄衛兒（21歲）、彭漢深（32歲）、張俊軒（20歲）、韋珍兒（尼泊爾裔，24歲）、梅卓羚（26歲）、林耀基（29歲）、鄭子健（30歲）。案發時24歲的姚志杰被裁定無罪。案件押後2月18日求情，3月4日判刑，待索取教導所報告。

稱非單憑衣著推論 亦考慮裝備共用

王官在判辭指出，辯方稱姚志杰案發時在後巷吸煙，突然被警員用槍指着及壓在地上，綁起雙手以警棍毆打。王官認為姚當時看見堵路及「黑衣人」出現，「應該選擇盡快離開，而不是逗留在兵荒馬亂一帶地方吸煙」，但考慮一般暴動者不希望被認出，姚卻沒戴口罩、穿耀眼奪目上衣和迷彩短褲，身上沒任何裝備，且報稱居於佐敦，「即使他在上址出現實在可疑」，但未能肯定他與暴動扯上關係，裁定他無罪。

至於另外11名被告，王官認為他們「透過刻意穿上」與示威者一致的黑衣並配有裝備，向其他暴動者表明是同路人，互相鼓勵作出破壞社會安寧行為；雖然袁黃兩人不是穿黑褲，但法庭不是單單只憑衣著推論，而是考慮各人有護目鏡、防毒面具、手套等裝備，用於阻擋催淚煙、防止留下指紋等，部分人管有多於一個口罩或護目鏡，「不單自用，還供他人使用」，最終判11人罪成。

另案兩人亦因管索帶圖損財產罪成

另一案件中11名男被告否認在油麻地暴動受審，暫委法官徐綺薇認為各人衣著與示威者相若，身上有裝備，相信各人恃人多勢眾留守現場，「壯大聲勢」，昨於區院（移師西九龍法院）裁定所有被告罪成。其中兩人另因管有索帶，原被控管有適合作非法用途的工具罪，控方在終審法院裁定控罪不涵蓋索帶後，改控管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，昨同被裁定罪成。案件押後至2月18日求情、3月11日判刑，其間各被告須還押。

【案件編號：DCCC 409、747/20】

明報記者

（反修例風暴）