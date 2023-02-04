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2023年2月4日星期六
港聞二
家屬提供坐標未受重視 滑翔傘事故裁死於意外 死因庭倡訂聯合搜救守則 求助IT專家
自設飛行路線自願登記平台 滑翔傘協會：民航處統籌更佳
公司前董事不爭議非法殺情婦 否認謀殺
寵物店約瑟爹利犬被盜
准立場控方呈400新文件 官：不見不公 辯：「走後門」加證據 控：列社會背景助推論刊文意圖
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涉循科學館逃出 3人認理大外暴動1續受審
官斥挑戰警權威 圍魏救趙4人囚58至60月
背包藏汽油彈 退休警兒子縱火罪成
談簡屋選址 黃偉綸：新界公屋有捧場客 議員質疑一臨時一永居 吸引力難比較
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公醫控誤殺 醫專：醫生擔驚或病人損失
反對將軍澳填海 區議會促覓岩洞置厭惡設施
「裝備合成」換製冷機 工期減逾半
港鐵甩卡報告：原廠螺絲膠水失效 致緩衝器套環「未有效地永久固定」 使用多年後鬆脫
中大校友評議會選常委 3人遭DQ 兩人涉反修例案 一人被指開學禮談港獨
情海翻波 六旬漢闖廟街歌廳刀斬女歌手
警查海麗邨升降機縱火 拘上吊獲救七旬翁
「猜猜我是誰」集團專騙長者 7人被捕
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【Emily】東江縱隊港九獨立大隊賀80周年 官員讚愛國
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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