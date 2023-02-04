提大學頂尖人才減 孫東：推措施吸才

政府早前提出，目標未來10年本港創科從業人數增至10萬。孫東昨日提及，創科從業人數的增長取決於企業增長。企業方面，孫稱建設「產學研平台」是重點工作之一，包括「InnoHK創新香港研發平台」等，未來要以需求為本，包括國家需求及香港需求，並考慮科研成果的「實體化發展」。

有出席活動者批評政府對創科支持不足，亦有現場觀眾提出本港初創產業難覓工廠選址、產業鏈配套不全等。孫東表示，本港創科生態「年青」但目標清晰，將香港建設成「國際創新科研中心」，標準並非取決大學數量，而是創科對GDP貢獻，以及創科從業人數等指標。

孫又表示，資金是發展創科重要一環，本屆政府改變以往「大市場、小政府」原則，邁出重要一步，成立共同投資基金扶助企業。

科學園行政總裁黃克強表示，昨日活動報名人數逾1000。同場亦有舉辦創科成品展，展品包括純素雪糕、3D打印珊瑚礁、購物機器人、維生指數自拍技術等。