毗鄰地盤灌漿 柴灣站行人橋「隆起」

港鐵周一悉5監測點升24至33毫米

涉事地盤位於柴灣利眾街18號；翻查資料，上址原為美利倉大廈，正進行工廈重建。政府昨日引述港鐵稱，港鐵1月30日確認，地盤進行挖掘與側向承托工程的灌漿工序期間，連接寧富街與柴灣站D出口的行人天橋樓梯，5個監測點的上升紀錄達24至33毫米，超出20毫米的預設停工指標。

政府：無損鐵路安全 地盤停工

港鐵本月1日通報政府有關部門，屋宇署同日派員視察行人天橋，確認結構安全。機電工程署亦已檢視港鐵提交的監測記錄，確定鐵路狀况符合安全運作要求，工程無影響鐵路設施結構和鐵路安全。

港鐵表示，已聯同相關政府部門向項目的註冊建築專業人士發出指示，要求暫停工程。有關專業人士須提供減低影響的施工方法及緩解措施，確保鐵路設施不會受影響後，港鐵和政府才會同意復工。

專家指罕見嚴重錯誤 質疑人為疏忽

倪學仁形容，今次事件並不常見，因為灌漿時工程人員理應控制泥漿的壓力，過程中會以儀器監測，以免灌漿的壓力大於周邊泥土的橫向壓力，導致「推開」周圍的泥土。他質疑今次事件有人沒留意着儀器的壓力儀表，或者和工程設計有關。

倪又解釋，一般建築物如有1吋內的移動，不會有裂紋，是次上升幅度大約1吋，他相信暫無結構安全問題，惟需停工檢視問題，改善工序。對於如何處理天橋隆起，倪稱要視乎天橋目前實際狀態，舉例可在使用「油壓唧」的情况下挖走橋下泥土，讓天橋降回合適水平。

民建聯立法會港島東議員梁熙憂慮若天橋結構進一步惡化會倒塌，不但影響天橋上來往工業區的途人，更可能影響經過車輛。他建議部門先封閉涉事行人天橋，並設置臨時行人過路措施，審視天橋結構安全的同時減低對市民影響。