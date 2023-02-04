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中大校友評議會選常委 3人遭DQ 兩人涉反修例案 一人被指開學禮談港獨

【明報專訊】中大校友評議會2月25日舉行會員大會，將選出兩名選任常委及兩名補任常委。4名參選舊生昨日表示，接獲通知其中3人參選資格不獲通過，包括孫昊賢、謝煒洛及梁溢希，獲通過的為陳成偉。中大回覆表示，尊重評議會的安排，期望校友積極參與，選出新任常委共同合作。

主席引用選舉章則：

參選資格有爭議 常委會決定

根據4人在社交平台上載校友評議會主席兼選舉主任楊于銘給各人的郵件，楊引用《香港中文大學校友評議會選舉章則》稱，倘候選人的參選資格有爭議時，由常務委員會決定，經該會商議討論表決，決定不通過其中3人的參選資格。

參選人質疑未按章則審批

指未提DQ理據未予上訴機會

4名參選人昨發聯署聲明表示，接獲楊于銘通知，其中3人不獲通過參選資格，卻沒有交代理據，對此不滿，並反對和譴責任何違章、濫權和政治篩選候選人的決定，質疑常委會沒有按《選舉章則》審核參選人資格，過程亦沒有讓參選人申辯及上訴，違反程序公義。

4人在聲明稱，希望常委會盡快以公開透明方式，向全體中大人以至公眾交代取消參選資格的理據，並尋求會員大會解釋章則。聲明呼籲，中大人登記「親身出席」月底的周年大會，就選舉以外的議案投票。

翻查資料，被取消參選資格的3人為中大逸夫書院學生會前會長謝煒洛、中大學生會代表會前主席孫昊賢及中大學生會前司法常務長梁溢希。謝煒洛曾涉2019年九龍遊行非法集結案，被裁定非法集結、襲警等罪成，判囚8個月；梁溢希則涉同年9月29日的「全球反極權遊行」暴動案和中大潑粉非法集結案。

至於孫昊賢，《文匯報》曾於2018年報道指他在開學禮上談及港獨。

相關字詞﹕反修例事件 中大 中大校友評議會

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