港鐵甩卡報告：原廠螺絲膠水失效 致緩衝器套環「未有效地永久固定」 使用多年後鬆脫

報告指原廠大修不觸及套環

政府早前要求港鐵不遲於今日（4日）提交事故調查報告，運輸及物流局稱昨日接獲報告，機電工程署會密切跟進港鐵落實改善建議進度，而政府獨立督導小組已展開工作，監督港鐵就資產管理及維修保養制度進行的全面檢討。

報告稱，肇事緩衝器利用套環緊固於車鈎裝置內，套環由鎖定機制永久扭緊於緩衝器上，包括於套環螺紋加上Loctite螺絲固定劑等。報告顯示涉事緩衝器屬專屬設計，由製造商約每9年一次大修，上一次是2018年，當時沒有發現異常，製造商亦確認大修過程不會觸及套環。委員會在審視緩衝器使用及大修過程等因素後，認為與事故成因無關，總結套環鬆脫是因原廠生產時「未有效地」在螺紋上使用螺絲固定劑。

報告提出多項建議，包括於2025年首季前要求供應商更換全線同類型緩衝器，用無套環的一體化設計取代，此前將在現有套環安裝兩個額外定位鎖銷，有關工作將於本月底前完成。報告亦建議使用應用科技等工具監測緩衝器運作情况，以及利用二維碼加強車站乘客資訊發布，並檢討事故期間港鐵免費接駁巴士路線安排等。

報告引述港鐵已於今年1月完成拆開全線車鈎裝置共634個同類型緩衝器檢查，確認沒有套環鬆動，港鐵亦會每兩年拆開車鈎裝置所有同類型緩衝器檢查，至全面更換「一體化」緩衝器為止。

鐵路工會主席：

每次大修拆套環 點膠水重裝

身兼註冊工程師的香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，Loctite固定劑一般用於會受震動的螺絲帽底，猶如「點少少膠水咁」，但形容功效非萬能，仍有可能鬆脫，相信日後更換「一體化」緩衝器可減低嚴重事故風險。他質疑緩衝器在原廠大修不會觸碰套環的說法，因據其了解大修會將緩衝器從套環拆出來，檢查後再重新「點膠水」安裝。

田北辰指有責驗修 斥卸責

實政圓桌田北辰批評港鐵推卸責任，即使原廠維修出錯，港鐵亦有責任仔細拆開驗收；亦質疑事故前只依賴廠商9年一檢是「懶懶閒」及「粗疏」，港鐵早應爭取自行主動拆開檢查。曾任職港鐵、本身是工程師的立法會議員張欣宇則稱，據其了解同類意外很少見，理解港鐵以為裝置是「永久連接」而無主動檢查是可理解，形容「經一事長一智」，日後應主動拆開其他機件檢查或多用一體化設計組件，避免同類事故再發生。