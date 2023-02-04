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「裝備合成」換製冷機 工期減逾半

【明報專訊】建築方法組裝合成法常見於新工程，但機電裝備合成法亦可用於更換工程。機電署「營運基金」早前首次運用機電裝備合成法，完成機電設備更換工程。該工程是漁護處大龍獸醫化驗所更換製冷機系統工程。項目團隊稱，大部分安裝工序預先於位工廠完成，施工時間則由90日縮短至38日，而成本與傳統模式相若，約為300萬元。

掃描環境建模 工廠完成焊接

機電署署理高級屋宇裝備工程師馬雋儒表示，大龍獸醫化驗所四周環境及製冷機系統所在的天台較狹窄，不便工人度量及運輸物料，且化驗所要求24小時有冷氣供應，傳統施工方式較受限。團隊決定嘗試機電裝備合成法，團隊先3D雷射掃描化驗所及附近環境，以建立一個數碼模型，並模擬整個工程，又使用AR技術，現場認證數碼模型的準確度等。

建造及安裝方面，團隊將模組數據發送到屯門的工廠，配合機械人和預設電腦程式，一站式完成冷凍水管的切割及焊接等工序後，再送往施工現場。另外，該項目在維修保養上亦數碼化，技術人員透過物聯網及人工智能分析技術實現遙距24小時監測設備情况，以及利用無線射頻辨識技術，在連接網絡後透過平板電腦檢閱數碼化的工程資訊等。

成本與傳統相若 維修數碼化

馬雋儒表示，工程施工造價與傳統模式相若，雖然3D掃碼、AR及數碼化管理等方面投入一定資源，但減少五成以上施工人手及時間，建築廢料亦比預計少七成。他又說，過程並無出現較大困難，雖然維修保養的數碼化管理對工人來說是新技術，但確有節省時間等優點，同事反應普遍正面。

馬續稱，推廣機電裝備合成法將是機電署未來一大發展方向，已定時組織相關培訓，又說只要實際環境及空間大小等方面符合條件，大部分更換工程都適用機電裝備合成法。

相關字詞﹕機電工程署 組裝合成

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