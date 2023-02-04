公醫控誤殺 醫專：醫生擔驚或病人損失

辦網上法律研討 蒐同業憂慮

梁嘉傑昨於傳媒茶敘被問有醫生被控誤殺一事，他說醫專今日會舉辦網上研討會，由法律專家講解法律問題，但不會討論最近案件，形容這是起步點，大家須先對事件有最基本了解，以正面方法了解如何改善情况，包括了解醫生有何憂慮、醫療系統如何增強病人安全管理。他說必須關心和支持院士，「如醫生不開心或者擔驚受怕，其實最後損失都可能是病人」。

醫專副主席（一般事務）周雨發稱醫專很關注有醫生被控誤殺。至於有醫生被控誤殺，會否令非本地培訓醫生不敢來港執業，他認為這非重要因素，醫生到其他地方工作有其他考慮因素例如家庭。

醫局邀資深大狀就案提意見

醫管局主席范鴻齡在網誌稱，不少同事對有醫生因臨牀工作被控擔憂，深明同事關注，正安排連串法律及醫療專業相關的研討會及講座，包括邀請資深大律師講解醫療事故有關嚴重疏忽誤殺的刑責等問題，亦已邀請另一資深大律師就事件提供獨立法律意見，包括嚴重疏忽誤殺案中控方有舉證責任，須毫無合理疑點下證明被告有罪。

范鴻齡提到控方須證明控罪的所有元素，包括疏忽行為屬非常嚴重、應受譴責甚至應被視為刑事行為，陪審團需衡量被告違反謹慎責任應否被視為嚴重疏忽以至罪行，考慮因素包括工作環境和情况，例如工作繁重。他說事件影響深遠，可能曠日持久，希望提供更清晰資訊予同事以安心執行職務。他說因案件已進入司法程序不便評論，但醫管局會竭盡所能支援與支持兩名同事，包括在法律層面支援。

暫10餘海外醫申特別註冊

另外，政府前年修例開闢「特別註冊」途徑，容許海外醫生來港執業5年後可免試正式註冊，梁嘉傑稱至今收到10多名醫管局轉介、有意申請特別註冊的醫生申請接受專科培訓，正與醫管局商討詳情。他承認人數不多，估計疫下非本地培訓醫生對來港未有太大興趣，料疫情後申請人數會增加。對於政府擬強制醫護在公院工作一定年期，他認為原則上可改善醫護不足問題，如何實行則需再探討。