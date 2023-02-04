談簡屋選址 黃偉綸：新界公屋有捧場客 議員質疑一臨時一永居 吸引力難比較

重申現選址最合適 無意改

黃偉綸昨在社交網站重申，目前8個簡約公屋選址屬最合適選擇，政府無意改變。簡約公屋項目下周三（8日）將提交立法會工務小組審議，黃偉綸促請議員及社會各界對劏房戶「將心比心」。

田北辰：遷入需轉工 5年又搬

田北辰指出，原本居於市區劏房的市民，遷入新界後可能需轉工和轉校，惟簡約公屋僅臨時居住5年，吸引力與傳統公屋明顯有別，「改咁多嘢」卻要再搬遷，反問在基層眼中是否值得。他又憂慮新界過渡房屋本身入住率低，在新界建簡約公屋變相「左手打右手」。官員近期回應簡約公屋造價較高時，一直強調不能與傳統公屋和過渡房屋比較，惟面對入住率低的質疑，黃偉綸昨日則以傳統公屋比較。田北辰認為，官員解說時只談及對政府有利的論點，但回應質疑未能提出數據說明，予外界感覺「硬銷」。

黃承諾7年後釋出土地

江玉歡認為，傳統公屋屬永久居所，位置偏遠市民接受程度也較高，吸引力不能與簡約公屋直接比較。她強調並非反對簡約公屋，但政府透明度不足，冀公布更多數據和資料說服市民。立法會議員洪雯說，新界簡約公屋租金遠低於過渡房屋，相信仍有一定市場。

黃偉綸昨在文中承諾，將於「2+5」年期（2年建築期、5年使用期）後釋出啟德用地，並說有人公開「唱衰」自己社區價值，「將基層和中產業主推向對立面」。

楊永杰擬轉軚 區議員：7年仍長

原表明在工務小組反對簡約公屋的立法會議員楊永杰昨稱，由於當局表明啟德用地限於使用7年，釋除啟德居民疑慮，現考慮改投棄權票，倘政府能回應區內交通等關注，會考慮支持項目。他解釋取消集會遊行申請因政府提出與區議員見面和承諾土地使用年期，稱「無收什麼溫馨提示」。本身是啟德業主的他又否認事件涉及個人利益，強調作為當區議員有責任反映居民意見。

啟德中及南區議員張景勛稱，即使當局如期釋出，延後發展7年時間仍長。他說周日將與房屋局長何永賢會面，希望對方落區與居民對話。社區組織協會認為，啟德簡約公屋選址僅位於商業區「隙縫」，對啟德和九龍東的發展定位不會構成長遠影響，冀當區居民和持份者諒解支持。