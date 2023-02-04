港聞

港聞二

背包藏汽油彈 退休警兒子縱火罪成

【明報專訊】2020年七一，有市民遊行抗議《港區國安法》實施，一名職訓局男學生涉於銅鑼灣被搜出汽油彈，昨日於區域法院被裁定兩項縱火、一項盜竊及一項「管有物品意圖損壞財產」罪成，還押至2月28日求情及判刑。法官裁決時稱，被告攜帶汽油彈和手套，並和縱火者一起出入，明顯伙同他人縱火。

被告黃梓峻案發時17歲，現年19歲，為退休警之子。根據控方案情，警員當日於時代廣場截停被告，在附近搜出涉案背包，內有3支汽油彈、警方雪糕筒膠套，以及背面寫上「FXXK THE POLICE」字眼外套等，而被告手機熒幕保護程式正顯示該外套照片。有警員指認，被告曾在美心西餅分店外徘徊，與黑衣縱火者一起離開。

辯方早前爭議涉案背包並非由被告管有。法官謝沈智慧昨日表示，如辯方說法屬實，意味現場有另一人和被告身穿相同上衣、步姿相似，且擁有寫上「FXXK THE POLICE」的外套，認為「世上沒有這麼多巧合」，加上背包內的玻璃樽和縱火者所用的汽油彈相同，裁定被告管有背包。

官：與縱火者同出入 明顯伙同犯案

法官表示，被告攜帶汽油彈和厚身手套，並和其他縱火者一起出入，裁定被告兩項縱火罪成。至於其餘兩罪，法官指被告無意向警方歸還涉案雪糕筒膠套，屬剝奪警方財產，而被告攜帶汽油彈和打火機外出，除了損壞財產無其他用途，裁定兩罪成立。

【案件編號：DCCC170/21】

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