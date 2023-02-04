官斥挑戰警權威 圍魏救趙4人囚58至60月

被告的士司機陳思朗（案發時31歲，下同）、攝影師朱兆輝（28歲）、學生梁家樂（18歲）及建築工梁栢熙（25歲）被控2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

法官張潔宜判刑時表示，當日逾2000名示威者與200名警察對峙，人數遠超警方，示威者身穿深色衣及撐雨傘，明顯自知犯法，但企圖掩飾身分，加上他們使用雷射筆及汽油彈等武器，反映有一定預謀及計劃。

少挑戰控方證據 1人減刑兩月

張官續指，該場暴動破壞現場一帶公物，不但影響民生，更對附近居民帶來人身風險。但考慮各被告初犯及年紀輕，酌情減刑後判監5年；其中梁家樂另因無挑戰控方大部分證據，節省法庭時間，再獲減刑兩個月，判囚4年10個月。

東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩在判刑後見記者時重申，市民享有集會自由，但參與集會時必須守法，當出現違法行為，警方必定嚴正執法，維持社會秩序。

【案件編號：DCCC438/21】

（反修例風暴）