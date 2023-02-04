涉循科學館逃出 3人認理大外暴動1續受審

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理工大學多日，3男1女涉嫌循科學館逃出理大，各被控兩項暴動罪，指他們分別在理大內外參與暴動。案件正式開審後，其中3人昨日改為承認理大外的暴動罪，理大內的暴動罪則獲不予起訴，還押至下周四（9日）判刑。其中兩名被告是夫妻關係，區院法官陳廣池質疑為何只有女被告單方面為其丈夫寫求情信，並強調親人求情信的重要，其感染力遠勝一個機構或一個社工的求情信。
昨日認罪被告為郭志帆（現年26歲，無業）、馬嘉惠（現年29歲，登記護士）及嚴家朗（現年30歲，汽車美容技師）。郭另承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。餘下被告鍾泯浚（現年30歲，學生）繼續受審。
辯方求情稱，郭候審期間已知錯，打算認罪，但又不願面對牢獄，因郭想把握時間工作，在入獄前儲蓄供家人使用。辯方又指，郭並非開審後一段長時間才認罪，現階段仍未傳召證人，冀法庭酌情減刑。
官質疑被告夫妻無互相求情
辯方：夫教育水平低無撰信
嚴及馬是夫妻，兩人的代表律師指出，馬的父親是一名退休懲教人員，其父在求情信中稱讚女兒生性及熱心助人，自責過往工作中教化他人，卻未能教導女兒，令她犯下大錯。馬為丈夫寫求情信，稱嚴鑽研為汽車貼膜的技術，並將手藝教給青少年，以免對方誤入歧途。辯方解釋，嚴因教育水平低及見妻子已有多封求情信，才無為妻子撰信求情。
控方案情顯示，科學館閉路電視拍攝到3名被告2019年11月18日連同他人企圖逃離理大，衝向當時暫停向公眾開放的香港科學館停車場，被其後到場掃蕩的警員拘捕。
【案件編號：DCCC190/21、DCCC193/21、DCCC194/21、DCCC196/21、DCCC198/21、DCCC200/21、DCCC201/21、DCCC632/22 （已合併）】