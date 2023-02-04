涉循科學館逃出 3人認理大外暴動1續受審

昨日認罪被告為郭志帆（現年26歲，無業）、馬嘉惠（現年29歲，登記護士）及嚴家朗（現年30歲，汽車美容技師）。郭另承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。餘下被告鍾泯浚（現年30歲，學生）繼續受審。

辯方求情稱，郭候審期間已知錯，打算認罪，但又不願面對牢獄，因郭想把握時間工作，在入獄前儲蓄供家人使用。辯方又指，郭並非開審後一段長時間才認罪，現階段仍未傳召證人，冀法庭酌情減刑。

官質疑被告夫妻無互相求情

辯方：夫教育水平低無撰信

嚴及馬是夫妻，兩人的代表律師指出，馬的父親是一名退休懲教人員，其父在求情信中稱讚女兒生性及熱心助人，自責過往工作中教化他人，卻未能教導女兒，令她犯下大錯。馬為丈夫寫求情信，稱嚴鑽研為汽車貼膜的技術，並將手藝教給青少年，以免對方誤入歧途。辯方解釋，嚴因教育水平低及見妻子已有多封求情信，才無為妻子撰信求情。

控方案情顯示，科學館閉路電視拍攝到3名被告2019年11月18日連同他人企圖逃離理大，衝向當時暫停向公眾開放的香港科學館停車場，被其後到場掃蕩的警員拘捕。

【案件編號：DCCC190/21、DCCC193/21、DCCC194/21、DCCC196/21、DCCC198/21、DCCC200/21、DCCC201/21、DCCC632/22 （已合併）】

（反修例風暴）