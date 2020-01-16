港聞

港聞二

游繩逃理大案 控方指1小時600人離開

【明報專訊】警方2019年11月圍堵理工大學，有示威者游繩離開，19人涉在理大外駕駛和乘坐「家長車」，被控意圖妨礙司法公正等罪。其中14人疑從理大逃走後上車，另被控暴動罪。當中4名學生承認暴動罪，昨於區域法院處理。控方案情指出，當晚逾600人於近1小時內游繩離開，4名被告登上接載逃跑者的車輛。

4認暴動者均學生 最小15歲

本案昨日移師西九龍裁判法院審訊。翻查資料，本案為首宗涉及理大示威者游繩逃走的案件。其中4名暴動罪被告案發時均為學生，包括中學生林斌（19歲，案發年齡，下同）、國際廚藝學院學生陳俊鋒（19歲）、大專生利文熙（18歲）和陳姓中學女生（15歲）。4人認罪後還押候判。他們承認的案情指出，理大2019年11月發生暴動，警方同月17日封鎖理大出入口，任何人不得進入理大，其後理大內的示威者以不同方式逃走；理大發生暴動時，有警長被示威者以弓箭射中腿部受傷，亦有警員使用滅火筒時手部燙傷。

案情續指，理大Z座面向行人天橋的閉路電視鏡頭，拍下示威者逃走經過。11月18日早上10時，警方留意到連接理大X座和Z座的行人天橋，有兩條繩垂下至紅磡繞道往加士居道的行車天橋。晚上8時，一輛消防車駛離紅磡繞道，開始有人經行人天橋游繩至行車天橋離開。晚上8時8分至9時8分之間，逾600人經行人天橋游繩至行車天橋，跑上紅磡繞道方向離開。另有約40人從理大V座及Z座方向跑出，由漆咸道南方向登上行車天橋，並跑上紅磡繞道方向離開理大。警方發現後曾施放催淚氣體阻止逃走，其間有人投擲汽油彈，阻止警方介入。案情稱，4名被告以不同方法逃離理大，他們亦是在理大內的暴動者。

警射催淚彈 有人掟燃彈

案情續指，當晚有車輛接送逃跑者離開，警方在紅磡繞道往公主道天橋的交界附近截停17輛車，其中7架與本案有關，4名被告分別身處4車。根據行車記錄儀片段，林斌、陳俊鋒和利文熙曾在紅磡繞道跑過，利文熙曾脫下頭盔和反光衣。

【案件編號：DCCC313、573/21】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

家屬提供坐標未受重視 滑翔傘事故裁死於意外 死因庭倡訂聯合搜救守則 求助IT專家
家屬提供坐標未受重視 滑翔傘事故裁死於意外 死因庭倡訂聯合搜救守則 求助IT專家
自設飛行路線自願登記平台 滑翔傘協會：民航處統籌更佳
自設飛行路線自願登記平台 滑翔傘協會：民航處統籌更佳
公司前董事不爭議非法殺情婦 否認謀殺
公司前董事不爭議非法殺情婦 否認謀殺
寵物店約瑟爹利犬被盜
寵物店約瑟爹利犬被盜
准立場控方呈400新文件 官：不見不公 辯：「走後門」加證據 控：列社會背景助推論刊文意圖
准立場控方呈400新文件 官：不見不公 辯：「走後門」加證據 控：列社會背景助推論刊文意圖
fb招攬「組軍抗共」 格鬥教練認煽動顛覆
fb招攬「組軍抗共」 格鬥教練認煽動顛覆
涉循科學館逃出 3人認理大外暴動1續受審
涉循科學館逃出 3人認理大外暴動1續受審
官斥挑戰警權威 圍魏救趙4人囚58至60月
官斥挑戰警權威 圍魏救趙4人囚58至60月
背包藏汽油彈 退休警兒子縱火罪成
背包藏汽油彈 退休警兒子縱火罪成
談簡屋選址 黃偉綸：新界公屋有捧場客 議員質疑一臨時一永居 吸引力難比較
談簡屋選址 黃偉綸：新界公屋有捧場客 議員質疑一臨時一永居 吸引力難比較
李：部分方艙考慮改青年旅舍
李：部分方艙考慮改青年旅舍
公醫控誤殺 醫專：醫生擔驚或病人損失
公醫控誤殺 醫專：醫生擔驚或病人損失
反對將軍澳填海 區議會促覓岩洞置厭惡設施
反對將軍澳填海 區議會促覓岩洞置厭惡設施
「裝備合成」換製冷機 工期減逾半
「裝備合成」換製冷機 工期減逾半
港鐵甩卡報告：原廠螺絲膠水失效 致緩衝器套環「未有效地永久固定」 使用多年後鬆脫
港鐵甩卡報告：原廠螺絲膠水失效 致緩衝器套環「未有效地永久固定」 使用多年後鬆脫
中大校友評議會選常委 3人遭DQ 兩人涉反修例案 一人被指開學禮談港獨
中大校友評議會選常委 3人遭DQ 兩人涉反修例案 一人被指開學禮談港獨
情海翻波 六旬漢闖廟街歌廳刀斬女歌手
情海翻波 六旬漢闖廟街歌廳刀斬女歌手
警查海麗邨升降機縱火 拘上吊獲救七旬翁
警查海麗邨升降機縱火 拘上吊獲救七旬翁
「猜猜我是誰」集團專騙長者 7人被捕
「猜猜我是誰」集團專騙長者 7人被捕
毗鄰地盤灌漿 柴灣站行人橋「隆起」
毗鄰地盤灌漿 柴灣站行人橋「隆起」
提大學頂尖人才減 孫東：推措施吸才
提大學頂尖人才減 孫東：推措施吸才
菠蘿山拍照 男子墮10米送院
菠蘿山拍照 男子墮10米送院
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】美議員提名黎智英等6人逐和平獎
【Emily】美議員提名黎智英等6人逐和平獎
【Emily】A4聯盟團拜 楊永杰：成功幫政府轉移視線
【Emily】A4聯盟團拜 楊永杰：成功幫政府轉移視線
【Emily】鄭若驊喺梁定邦嘅事務所執業
【Emily】鄭若驊喺梁定邦嘅事務所執業
【Emily】發展局副秘調任北都辦主任
【Emily】發展局副秘調任北都辦主任
【Emily】東江縱隊港九獨立大隊賀80周年 官員讚愛國
【Emily】東江縱隊港九獨立大隊賀80周年 官員讚愛國