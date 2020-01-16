游繩逃理大案 控方指1小時600人離開

4認暴動者均學生 最小15歲

本案昨日移師西九龍裁判法院審訊。翻查資料，本案為首宗涉及理大示威者游繩逃走的案件。其中4名暴動罪被告案發時均為學生，包括中學生林斌（19歲，案發年齡，下同）、國際廚藝學院學生陳俊鋒（19歲）、大專生利文熙（18歲）和陳姓中學女生（15歲）。4人認罪後還押候判。他們承認的案情指出，理大2019年11月發生暴動，警方同月17日封鎖理大出入口，任何人不得進入理大，其後理大內的示威者以不同方式逃走；理大發生暴動時，有警長被示威者以弓箭射中腿部受傷，亦有警員使用滅火筒時手部燙傷。

案情續指，理大Z座面向行人天橋的閉路電視鏡頭，拍下示威者逃走經過。11月18日早上10時，警方留意到連接理大X座和Z座的行人天橋，有兩條繩垂下至紅磡繞道往加士居道的行車天橋。晚上8時，一輛消防車駛離紅磡繞道，開始有人經行人天橋游繩至行車天橋離開。晚上8時8分至9時8分之間，逾600人經行人天橋游繩至行車天橋，跑上紅磡繞道方向離開。另有約40人從理大V座及Z座方向跑出，由漆咸道南方向登上行車天橋，並跑上紅磡繞道方向離開理大。警方發現後曾施放催淚氣體阻止逃走，其間有人投擲汽油彈，阻止警方介入。案情稱，4名被告以不同方法逃離理大，他們亦是在理大內的暴動者。

警射催淚彈 有人掟燃彈

案情續指，當晚有車輛接送逃跑者離開，警方在紅磡繞道往公主道天橋的交界附近截停17輛車，其中7架與本案有關，4名被告分別身處4車。根據行車記錄儀片段，林斌、陳俊鋒和利文熙曾在紅磡繞道跑過，利文熙曾脫下頭盔和反光衣。

【案件編號：DCCC313、573/21】

（反修例風暴）