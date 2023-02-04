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港聞二

fb招攬「組軍抗共」 格鬥教練認煽動顛覆

【明報專訊】尖沙嘴一間武館的格鬥教練，涉嫌在網上鼓吹練武對抗政府，他及其女助理去年3月被警方國家安全處拘捕。男被告昨日在區域法院承認一項《港區國安法》煽動顛覆國家政權罪，另與女被告各認一項無牌管有槍械罪。案情指稱，男被告名義上開辦名為「集英楊武堂 殺鬼隊訓練班」的武術班，實際目的是招攬學生作軍事訓練，成立香港獨立軍隊及影子政府。案件押後至本月24日求情及判刑，男被告續須還押。

助理認藏械 官憂還押超刑期准保釋

法官練錦鴻指出，被告黃德強（59歲）利用兩個標示不同姓名的社交媒體帳戶犯案。雖然辯方堅稱被告無精神問題，用不同姓名只為掩人耳目，但法官下令為黃索取背景、精神及心理醫生報告。另一被告張文芝（女，62歲）自去年3月中還押至今，法官表示張有還押期可能超出總刑期之風險，批准她以現金及人事擔保合共10萬元保釋，其間須守宵禁令。

案情指稱，2022年3月16日，警方調查兩個facebook帳戶合共39則含顛覆內容的帖文，帖文煽動他人參與武術班及學習使用武器，在足夠訓練後，便會組織軍隊推翻中國共產黨及特區政府政權，並有聯絡電話予有興趣者。警方4天後派喬裝警員報讀涉案武術班，當時除了兩名被告，另有4名參與者。同日警方上門以「煽動罪」拘捕兩名被告，黃招認是武術班教練，持有上述兩個fb帳戶。

文件顯示武術班有20學生

警方在武術班課室搜出4疊手寫筆記，內容涉及被告想成立「香港武獨黨」，透過武力促成香港獨立、招募學生作軍事訓練，建立軍隊及影子政府，以及利用軍隊摧毁駐港解放軍等。文件顯示，被告共有20名學生。被告手機有一份載有致函袁弓夷書信的檔案。警方亦從兩名被告家中搜出共7把弩、2把斧頭、3把劍及逾100支短箭。

兩名被告另各被控一項管有武器罪則獲存檔法庭，不予起訴。

【案件編號：DCCC798/22】

（港區國安法）

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