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准立場控方呈400新文件 官：不見不公 辯：「走後門」加證據 控：列社會背景助推論刊文意圖

【明報專訊】前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及其所屬母公司被控串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第26天審訊。控方呈上逾400項新文件佐證案發時的社會背景，輔助盤問鍾沛權。辯方質疑控方「走後門」加入新證據，恐擴闊檢控基礎，強調「即使最終佢哋兩位（被告）被定罪，案件個審訊過程都要公平公正」。主審法官郭偉健認為「見不到對第二被告（鍾）不公平」，批准控方呈新文件，審訊下周三（8日）繼續。

控方昨日呈上包括立場報道的逾400項文件，及一份45頁的時序表，橫跨2019年反修例運動、新冠疫情爆發、國安法生效、泛民35+初選案、「12港人」等，合共278項社會事件。

列278事 「助鍾沛權憶起，非證供」

律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟陳辭時稱，因應鍾沛權提出與控方認知有別的社會背景，故準備新文件，引導鍾憶起案發時的背景；而案發時的社會背景及被告的認知，可推論發布文章的意圖，強調控罪不是禁止任何激烈言論，而是「喺唔同社會背景，同樣嘅文字可能會出現問題」。伍又重申「（文件）裏面嗰啲不是證供，鍾先生講嘅先係證供」，強調文件不會悉數呈堂，辯方「毋須惶恐我哋『走後門』」。

辯方資深大律師余若薇批評「成個審訊過程同程序都係非常有問題」。她指，警方早於2021年6月開始調查立場，同年底拘捕被告後，控方以17篇涉嫌煽動文章提控，直至去年開審揭發警方在調查期間保存了其他立場文章，始將逾500篇文章交予辯方；及後控方盤問時再呈遞一個新文件夾，問及立場製作的漫畫、「武漢肺炎」等新議題。余質疑控方「分分鐘擴闊咗檢控基礎」，形容控方盤問時有許多「無限聯想」，令辯方難以判斷其檢控基礎。

第26日審 辯：倘重要「早應舉證」

余若薇強調案件已開審數月，控方再呈上新文件，當中時序表標示出「蘋果日報」等新議題，指審訊出現太多不公平、「突襲」情况，令她「好惶恐，我擔心我冇做到我作為辯護律師嘅責任」。余又質疑若社會背景是重要的檢控基礎，控方早應舉證，「冇可能你close咗你嘅case（控方案情），然後入新文件」，否則對被告不公。

官：判斷意圖 社會背景「不可或缺」

法官郭偉健休庭近兩小時考慮，認為只要與審訊議題有關，控辯雙方有自由決定如何盤問，在判斷被告是否有煽動意圖時，社會背景可謂審訊中重要且「不可或缺」的因素，雙方均可提出證據；在控方闡述社會背景後，給予鍾沛權機會回應是「公平和必須的做法」，最終批准控方呈新文件。

郭官認為「唯一的保留」是辯方在短時間內收到文件，准許辯方與被告商討。辯方午休後表示需時檢視文件，獲准押後至下周三續審。

【案件編號：DCCC265/22】

（立場新聞案）

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