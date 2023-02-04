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公司前董事不爭議非法殺情婦 否認謀殺

【明報專訊】證券公司的已婚前董事涉嫌出軌，他為從四川來港的情婦買樓，並於11年前在屋內殺害她，情婦案發日前回家後失去蹤影。前董事昨在高等法院否認謀殺罪受審，控方指他犯案後毁屍滅迹，更以情婦手機發信息，製造其仍然生存的假象，雖然無人目睹謀殺過程，但證據顯示被告有意圖謀殺事主，辯方亦不爭議被告非法殺害事主。

被指用情婦手機製生存假象

被告陳文深（現年49歲，圖）否認於2011年10月6日在香港謀殺女子秦嘉儀（終年33歲）。案件由5女4男陪審團審理。控方開案陳辭指，事主為四川人，她於2006年結婚和來港居住，翌年離婚後繼續留港。同年，在夜總會任職公關的事主認識被告，兩人發展親密關係。被告於2009年購買淘大花園涉案單位，單位為事主名下。

鄰居見被告與事主爭吵

2011年3月，被告妻子揭發兩人的關係，事主情緒低落及患上抑鬱症，需要看心理醫生。有鄰居從窗戶見過被告在單位內和事主爭吵。大廈的閉路電視顯示，事主於同年10月5日返回單位後沒再露面。

控方續指，被告同月6日傍晚6時許，到訪該單位約一個多小時並謀殺事主，他曾購買長達1米多的真空儲物袋及保鮮紙等處理事主屍體。翌日，被告用手推車將一個笨重、載着屍體的尼龍袋搬離單位，再駕車到將軍澳棄屍。

被告其後指示裝修工人清空該單位，他跟事主朋友訛稱自同月3日起沒有見過她，又用事主手機向心理醫生和其朋友發信息，表示她當時身處內地。事主胞兄於3個月後來港，就事主失蹤報警。

【案件編號：HCCC130/21】

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