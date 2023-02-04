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自設飛行路線自願登記平台 滑翔傘協會：民航處統籌更佳

【明報專訊】死因庭陪審團就滑翔傘的規管、搜救過程及事後調察3方面向相關持分者提出多項建議，民航處回應稱，過去5年跟進18宗事故，不論是初學者或具經驗的滑翔傘愛好者，均須充分了解風險和採取適當的安全措施，處方會持續與本地滑翔傘組織溝通，以掌握本地滑翔傘活動的最新情况，同時做宣傳教育工作，提高公眾安全意識。

稱修例規管戴追蹤器非難事

研訊證人之一、香港滑翔傘協會安全主任趙浩南回應時表示，認同應修例規管活動和支持飛行員佩戴追蹤器，形容「唔係難做嘅嘢」。至於成立網上平台，趙稱協會早於2019年便在網站上加設簽到和登出功能，讓飛行員記錄飛行路線、起飛和着陸時間，惟屬自願性質，他相信由民航處統籌效果會更理想。

消防處及警方回覆本報稱，尊重死因庭的裁決；消防處表示會仔細研究陪審團各項建議，現時已引進不同拯救工具，包括使用無人機系統大範圍搜索、運用地理信息系統及利用大數據協助制定搜救路線；另應用視域分析及人工智能相片分析軟件協助鎖定失蹤者位置等。警方表示，會一如既往與其他相關部門保持緊密合作，透過宣傳教育加強市民對相關活動的安全意識，並會繼續積極應用科技，協助提升整體行動效能。

通訊局：正鼓勵增建無線電基站

通訊事務管理局則回應，通訊辦正鼓勵流動網絡營辦商在郊野公園及偏遠地區增建無線電基站以改善流動電訊服務覆蓋，亦資助固網營辦商擴展光纖網絡至合共235條位於偏遠地區的鄉村，為流動電訊服務提供所需的基礎連接。

（死因研訊）

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