家屬提供坐標未受重視 滑翔傘事故裁死於意外 死因庭倡訂聯合搜救守則 求助IT專家

事主鍾旭華（終年41歲，圖）生前為電子貿易公司東主，具美國滑翔翼暨滑翔傘協會、香港滑翔傘協會等發出的認證，資歷等同中級飛行員。4男1女陪審團退庭商議約6小時後，裁定死者2018年7月22日玩滑翔傘時遇上天氣驟變，失去對滑翔傘的控制繼而撞向大東山南面山坡，導致身體多處受傷，傷勢嚴重。他同日下午2時02分死亡，至7月27日被尋回。

倡民航處規管滑翔傘活動

飛行員須戴追蹤求救裝置

陪審團提出多項建議，包括敦促民航處規管滑翔傘活動，要求飛行員參與前經電子平台遞交申請，準則基於資歷、飛行時數等。平台用於申報起飛及降落地點，同時規定飛行員飛行時攜帶追蹤和緊急求救裝置。另外建議消防處和警方訂立聯合行動守則，設聯絡員專責向搜救指揮官匯報資訊，必要時可請第三方專家協助搜救；以及加強參與人員的訓練，定期審視搜救技術。陪審團亦建議民航意外的調查機構修例，確保落實調查報告的安全建議。

讚揚死者遺孀勇敢

官：非為自己投入調查

死因裁判官何俊堯在裁決後表示，滑翔傘死因聆訊相對特別，陪審團即使未必熟悉，但過程中留心，提供「十分有用」的意見。何官讚揚死者遺孀陳利珊表現勇敢，由她得知丈夫失蹤而回港積極參與搜救，提供不同資訊，到丈夫離世後參與聆訊，「一直都好理性」，認為她要回想多年前發生的事「非常非常困難」。何官最後肯定陳並非只為自己才投入調查，而是希望為社會出一分力，他冀將來不再有如此不幸的事情發生。陳散庭後戴上墨鏡急步離開法院。

綜合庭上證供，陳利珊2018年7月23日透過Google定位系統得出死者飛行路徑，並交予警方，25日她提供另一張截圖，26日於死者前同事黃仲欣協助下得出兩個準確度更高的坐標，入夜前製成檔案交予警方。時任大嶼山南分區指揮官、女警司唐百旋稱，不記得23和25日有否收過相關資料，唐稱「有機會畀咗消防」，警方在搜救初期主要依賴手提電話訊號鎖定事主位置。

消防收到家屬提供坐標即調人手

機師稱不認同搜救路徑 無奈遵從

消防處助理區長李偉明亦稱沒有印象看過截圖，26日晚上8時許收到坐標，得知消息後調配人手前往該處。事後證實手提電話訊號顯示的位置與死者實際位置距離8公里，而坐標所指則只相差20米，3名飛行服務隊機師和民安隊隊長均稱無收過指示。

死者最終被發現，是因為其中一名機師執行其他任務回程時「好好彩」遇上雲層消散，自動請纓查看。機師表明不認同官方安排的搜救路徑，然而因是指示故無可奈何遵從。

何官引導陪審團時提到，庭上證供顯示死者身體多處有傷，嚴重程度與撞到硬物一致，情况類近高處墮下。按遺體腐化程度估計發現時已死去3天以上、一周以內。證供亦指，死者起飛後天氣急變，風速超越正常水平，他因此有可能被捲入雲層，失去目測地面的能力和對滑翔傘的有效控制。何官稱若接納以上推論，便應裁定「死於意外」，否則便裁定「死因存疑」。

【案件編號：CCDI 897/18】

明報記者

（死因研訊）

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