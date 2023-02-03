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2023年2月3日星期五
港聞二
涉接應游繩逃離者 19人否認圖礙司法 理大案4人認暴動 庭上擺1：500模型涵科學館一帶
墜屏案藝能3職員控欺詐 待轉區院下月再訊 准保釋 兩人可短暫赴星馬工作
偷啤酒踢斃便利店員 巴漢謀殺罪成周一判
醫局經理稱無意盜竊 簽「偷嚟食」口供因「信警做嘢」
太平紳士巡視 懲教醫局未通知所有囚友 申訴署指口頭確認欠客觀全面 倡廣播通知
密接者倒斃案 法醫證死於新冠 稱冠心病加劇死亡風險
SARS期間署任醫局總裁 獨立調查後辭職 高永文反對獨立調查抗疫 稱惹內耗分化
新冠死者遺體分類風險下調 殯儀界稱放心辦瞻仰
南華電競館再申延期審議 規劃署不反對
毒窟禁錮求職者 11人被捕
全球民主指數 港跌3位排88 經濟學人：自由收窄 政府：罔顧事實
迪士尼招聘會 3000人爭600職位
總商會倡續發消費劵 最少5000元
何永賢稱啟德選址暫無他選 居民：5000聯署反對「或覆核」
卓永興籲勿糾結簡約屋造價 發展局：啟德選址規劃不變
車房爆炸案遺屬索償 在囚技工稱願賠
疑思念離世女友 四角戀已婚男燒炭亡
滑翔傘事主八度圖急降 遺孀讚夫展現生命頑強
阮民安改控洗黑錢 擬認罪同意37萬充公
仿外賣派單群組招人 4青年涉淋油收數被捕
青年衝出捲輕鐵車底
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【Emily】法治教育委會埋班 陳兆愷簡慧敏有份
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【明報專訊】（請看附圖）
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