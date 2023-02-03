卓永興籲勿糾結簡約屋造價 發展局：啟德選址規劃不變

發展局昨亦於fb發文，稱啟德簡約公屋地皮經過兩年建築期及5年使用期屆滿後，就會釋出用地繼續按原有規劃發展。局方強調，興建簡約公屋不會改變啟德世運道用地的法定規劃用途，或政府日後落實該用途的目標。

發展局又指，連同正興建或已獲批項目，九龍東約有400萬平方米商業樓面面積，與中環核心商業區相若；撇除世運道用地，區內仍有多幅商業用地未推出，強調世運道興建簡約公屋，不會影響啟德及九龍東的發展定位。財政司副司長黃偉綸及房屋局長何永賢分別有轉發發展局及卓永興帖文。

楊永杰：樂見局方「承諾」不延長使用期

九龍中立法會議員楊永杰及後發聲明表示，樂見發展局從善如流，釋除啟德居民疑慮，形容局方「承諾」簡約公屋使用期屆滿後不再延長，「派發定心丸」。他促請政府盡早評估區內人口增長及交通承載力，並研究於跑道區增設集體運輸系統，期望政府盡快推出區內的商業用地，加快發展啟德「CBD 2」。楊強調支持興建簡約公屋，期望政府未來加強與議員及市民溝通，聆聽社會持份者意見，平衡經濟和民生發展。