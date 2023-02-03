何永賢稱啟德選址暫無他選 居民：5000聯署反對「或覆核」

14屋苑居民代表開會 轟「快刀斬亂麻」不申城規

約30名來自啟德區內14個屋苑的居民昨晚舉行會議，反對政府以啟德世運道地皮興建簡約公屋，並提出5項意見。居民代表李先生認為政府決定選址程序較快，由公布世運道為簡約公屋選址，直至下周立法會工務小組審議項目，過程僅10日，當局亦從未諮詢區內居民，認為做法不合理、「快刀斬亂麻」。

李先生表示，區內配套亦是其中一個關注，指現時啟德配套已不足夠應付居民所需，「再加多3萬個居民落嚟，到時交通、醫療、學校等配套係咪負荷到呢？」他又認為啟德發展不應再拖延，形容「CBD 2」（第二個核心商業區）規劃為本港重要發展項目之一，世運道為高價用地，但政府低價運用，「要諗吓係咪一個好選擇」。

居民代表黃小姐則表示，政府以「臨時」興建的說法而不向城規會提出規劃申請，做法對區內居民不公平，稱大部分人已對政府失去信心，冀何永賢落區聆聽居民意見。

李先生強調，啟德居民是反對以世運道作選址，並非反對興建簡約公屋，本港有多幅土地興建簡約公屋，並非一定要選擇該處。他稱已蒐集約5000名啟德居民簽名反對選址，亦將約見立法會議員表達意見，並稱不排除會司法覆核及研究集會遊行的可能。

另一邊廂，何永賢昨日較早前出席啓德沐安街過渡房屋動土儀式時重申，世運道選址得來不易，目前不考慮其他選址。她稱簡約公屋覓地過程由發展局負責，現時敲定的8個簡約公屋選址分佈平均，是「最好的選擇」。

何：使用5年後「若長遠用途出現」 歸還用地

何永賢強調啟德用地長期用途規劃不變，但啟德發展分期分段，擬建簡約公屋的土地現正用作停泊巴士，在社會有迫切房屋需要下，要善用土地的短期用途，興建簡約公屋相信將有很多家庭獲益。她又說，簡約公屋屬短期使用，兩年建築期加5年使用期，稱5年後「若長遠用途出現，會將用地歸還」。

何續稱，樂意與立法會議員及區議員溝通，正與九龍中立法會議員楊永杰計劃約見。她昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，暫未定與楊見面的形式，歡迎議員就已敲定選址提出發展及規劃建議。