港聞

港聞二

總商會倡續發消費劵 最少5000元

【明報專訊】新一份《財政預算案》將於本月底公布，香港總商會向政府建議一系列紓困措施，包括繼續向合資格市民發放不少於5000元的電子消費券；推出吸引人才措施例如稅務寬免，解決企業中層及基層人手問題；以及分階段取消額外印花稅及雙倍印花稅等，以進一步提振經濟，提升本港競爭力。

總商會常務副主席陳瑞娟昨日表示，雖然本港已大幅度取消防疫措施，社會逐漸復常，但因過去3年新冠疫情影響，經濟元氣大傷，認為發放消費券是刺激經濟的重要措施。她說，上一輪消費券支出共約320億元，短期內提升本地生產總值約1%，可見有效振興經濟。總商會總裁梁兆基則表示，理解現階段推出消費券或會增加政府財赤壓力，但強調商會建議無意將電子消費券恒常化。

55%企業稱人才措施難受惠

盼新政策吸引中基層勞工

吸引人才措施方面，陳瑞娟引述總商會去年11月發表年度商業前景問卷調查結果稱，55%受訪企業認為現有及新推出的人才吸引措施不全面，大部分企業不能受惠。她指政府措施現時集中在吸引高端人才，惟企業亦流失不少中層和基層勞工，建議推出集中吸引中層及基層勞工措施，包括稅務寬免、向在職母親提供津貼等，以釋放更多婦女基層勞動力，另建議推出輸入勞工特別計劃，以紓緩長者護理、醫療、零售等行業基層人手嚴重短缺問題等。

總商會亦建議政府分階段取消額外印花稅及雙倍印花稅。梁兆基解釋，樓市「辣招」的初衷是冷卻樓市，現時措施已對市場造成一定影響，例如「扭曲」樓價等，亦影響樓市長遠供應，分階段取消辣招可讓政府有時間彈性處理樓市問題。

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