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迪士尼招聘會 3000人爭600職位

【明報專訊】香港迪士尼昨日首次在園內舉辦大型職業博覽及招聘會「迪士尼創夢家開放日」，提供600個全職及兼職空缺，涵蓋樂園及酒店前線職位，全日約有3000人應徵。昨午12時半，職業博覽及招聘中心一度出現人龍，數十人排隊等候面試，另有近百人正填表及面試。有就讀幼兒教育的大學生憂慮幼教行業前景，到場應徵全職娛樂款待專員。

香港迪士尼招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，預計通關後入境旅客量會逐步增加，迪士尼今年會推出更多節目，包括下半年有新園區開幕，樂園需增加人手提供更好服務，故舉行招聘會冀增聘600名員工，職位涵蓋主題樂園賓客服務、酒店、餐廳、商店、維修、保安、清潔等，以基層職位為主。

待遇方面，鄭家濂以毋須工作經驗的初級職位為例，指月薪連基本津貼約1.5萬至2萬元，特別工作經驗或技術工種則按經驗調整，樂園亦會提供內部培訓、進修津貼等福利。

樂園行政總裁莫偉庭稱，香港迪士尼是疫後本港旅遊業復常的重要支柱之一，形容工作人員是為賓客「創造奇妙時刻」的關鍵，今次招聘是嶄新機會，讓樂園接觸有潛質人才。

有幼教生憂前景 應徵娛樂款待專員

應徵者鄭小姐現就讀浸大幼兒教育，今年將畢業，她稱喜歡與小朋友相處，自己亦是迪士尼粉絲，「喺呢個充滿童話嘅環境，工作都會開心啲」，打算應徵全職娛樂款待專員。鄭小姐表示，幼稚園教師有很多行政工作，但個人希望做自由度高的工作。

鄭小姐同學伍小姐稱，理想月薪是1.5萬元或以上，從新聞得知很多幼稚園因新冠疫情倒閉，擔心未來幼師職位空缺大減，故轉攻其他行業，「諗多啲出路，唔會框死淨係做幼師」。從事服務業多年的雷先生稱，早前受疫情影響難找到相關兼職，從網上得知今次招聘會，遂報名參加，冀時薪有60至80元。

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