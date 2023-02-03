全球民主指數 港跌3位排88 經濟學人：自由收窄 政府：罔顧事實

智庫指資深公僕「大逃亡」

港府：並無所謂「離職潮」

政府發言人回覆稱，對經濟學人智庫就香港民主發展所表達「帶有政治偏見及罔顧事實」的評論表示強烈反對，指評論完全漠視香港實際情况；重申本港民主發展完全符合中國憲法及《基本法》，政府一直維護新聞和言論自由，港人繼續享有組織和參加工會及罷工的權利和自由等權利。發言人又稱，公務員團隊並無所謂「離職潮」。

台灣亞洲居首 大陸跌8位排156

「2022年全球民主指數」根據評估5個細項得出總評分，今屆首3位分別是挪威、新西蘭及冰島。亞洲地區方面，全球排名第10的台灣排名最高，評分8.99，其中在細項「選舉過程與多元性」得滿分10分，與全球排名首3位的國家在該細項同分。中國大陸總評分為1.94，排名156，按年跌8位。

香港方面，細項「選舉過程與多元性」得2.75分，較整體排名較低的墨西哥、肯尼亞、土耳其等低分；其餘細項中「政府運作」得3.29分，「政治參與」5.56分，「政治文化」6.88分，「公民權利」7.94分。

港「選舉多元」遜肯尼亞

報告：國安法下獨立工會難組

經濟學人智庫表示，香港的民主指數由2015年最高的6.5分，至今已下跌超過1分，稱實施《港區國安法》後，香港要組織獨立工會愈來愈困難，導致民主相關的指數下降，又指近年本港傳媒及學術自由衰退。