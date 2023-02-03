南華電競館再申延期審議 規劃署不反對

稱需時回應運署交通憂慮

城規會去年5月及10月兩度批准南華會延期審議電競館，每次延期兩月，兩次原因均是爭取時間回應政府部門意見，南華會去年12月及今年1月向城規會提交更多資料。南華會周二向城規會申請第三度延期，以預備多更資料回應運輸署周一提出對電競館會造成交通擠塞的憂慮，以及對連接南華會及希慎行人天橋提出的意見，並希望在「後疫情」時段重新評估交通流量。

規劃署提交的文件引述城規會內部指引，指明第二度延期應是最後一次，以防處理項目申請延誤，而在非常特殊情况及強而有力理據支持下，城規會可考慮批准進一步延期。規劃署在文件稱，不反對延期，因南華會提出沒有足夠時間回應運輸署意見，理據強烈，有關延期並非無了期，對其他持份者利益無影響；南華會以往亦顯示盡力提供技術分析，以回應政府部門意見及支持其項目申請。

區會主席料因勝算低 倡做好諮詢

灣仔區議會主席黃宏泰稱，過往區內有項目曾向城規會申請更多次延期，估計南華會認為現時上城規會「勝算不大」，故申請延期。他稱公眾十分關注電競館，希望南華會能利用延期時間回應區議會意見及做好會員諮詢，不應「急就章」。