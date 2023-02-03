新冠死者遺體分類風險下調 殯儀界稱放心辦瞻仰

衛生署、醫管局及食環署編訂的《處理及處置屍體時所需的預防措施》指引，之前將新冠死者遺體界定為第二類屍體，需以黃色標籤標示，可在殯儀館瞻仰遺容，也可為遺體裝身及化妝，但不可做防腐處理，並建議火葬。工作人員處理此類遺體時應戴手套、防水保護衣或抗水保護衣外加膠圍裙，以及戴外科口罩，如可能有飛濺物，則須戴護目鏡或面罩保護眼睛。

食環署周一去信持牌殮葬商及殯儀館持牌人，提到因應疫情最新發展，政府以科學為基礎評估，決定1月30日起將感染新冠病毒的死者，遺體分類風險由第二類下調至第一類，政府已更新上述指引，業界員工處理有關遺體時須按指引建議採取預防措施。

涵蓋生效前逝世新冠患者

根據指引，第一類屍體需以藍色標籤標示，同樣可在殯儀館瞻仰遺容，可為遺體裝身、化妝及防腐處理。工作人員處理此類遺體時應戴手套、抗水保護衣和外科口罩，如可能有飛濺物，須戴護目鏡或面罩以保護眼睛。食環署在信中稱，為對先人遺體的尊重及避免造成混亂，殮房將不會更換1月30日前因感染新冠死者遺體附上的黃色標籤，惟業界應按藍色標籤建議的標準及預防措施處理。

東院3殯儀館准新冠死者辦瞻仰

東華三院在第五波疫情曾將轄下寰宇殯儀館轉為專為新冠死者舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館。隨着新冠死者遺體分類風險下調，東華三院日前公布轄下萬國殯儀館、鑽石山殯儀館及寰宇殯儀館1月30日起均可提供靈堂為新冠離世者舉辦可瞻仰遺容的喪禮。

殯儀業商會理事長郭凱邦表示，以往新冠死者遺體被分類為黃色標籤，按指引可瞻仰遺容，惟當時大部分殯儀館因應前線員工感染風險和擔憂，而未有安排瞻仰。他說業界一向較謹慎處理新冠死者遺體，亦相信政府是基於數據和足夠理由將有關遺體風險下降，「我們很安心去做」。

（新冠疫情）