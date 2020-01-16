SARS期間署任醫局總裁 獨立調查後辭職 高永文反對獨立調查抗疫 稱惹內耗分化

譚耀宗：專家意見未必準

譚耀宗昨出席活動後稱，不同意成立獨立調查委員會或參考SARS成立專家委員會，他指專家於今次疫情的意見有時也未必準確，再由專家檢討未必合適，認為可由政府各部門檢討和總結經驗，邀安老業界等不同持份者發表意見。

高：專家本身也要自我檢討

稱新冠歷時3年難料檢討時間

高永文亦表明反對成立獨立調查委員會，質疑會進一步癱瘓不同機構，甚至製造更多內耗、互相指摘，反問這對香港是否一件好事。他稱專家用意良好，但無估計檢討工作牽涉的人手和時間，又指專家本身也要自我檢討，反思有否以實證為本提供最佳抗疫方法，還是各說各話，甚至錯誤示範。

高憶述，SARS當時本港用1年3個月撰寫3份報告，他自己亦花很多時間寫報告和作證，虛耗資源和時間，而新冠疫情歷時3年，檢討需時難以估計，質疑耗數年檢討非負責任態度。

翻查資料，特區政府2003年5月底成立專家委員會檢討SARS抗疫，同年10月交報告，醫管局檢討委員會亦於同月交報告。至於第3份報告由立法會SARS專責委員會於2004年7月發表，高永文亦曾到立法會作供，有關報告總結包括高在內主要人員的抗疫表現，形容他工作表現「未能完全符合當時的要求」。高同年與時任衛福局長楊永強、醫管局主席梁智鴻先後辭職。

袁國勇稱理解SARS調查致有人辭職

重申「非問責」抗疫檢討造福香港

當年亦有份到立會作供的袁國勇向本報稱，非常理解SARS調查對官員造成壓力，甚至導致有人辭職，但重申一個非問責、客觀及全面對港府抗疫的檢討，可造福香港，減低下次疫症爆發引起的傷亡和經濟損失。

另外，勞福局長孫玉菡接受港台專訪稱，政府於第五波疫情汲取教訓後已採取大量工作，如改善院舍通風、接種率和暫託中心安排等，至去年底另一波疫情處理得好很多。被問到應否檢討，他認為應將所得經驗系統化、向前看，當再出現衝擊時「一撳掣」便可啟動應對。

（新冠疫情）