密接者倒斃案 法醫證死於新冠 稱冠心病加劇死亡風險

事主呂淑嫻終年62歲，生前任職護理員。2020年12月9日，事主同居女兒趙海鈴因確診感染新冠病毒，即日前往亞洲國際博覽館隔離，死者獨自居家，等候通知入檢疫中心。12月11日，事主女兒與死者失聯。翌日消防破門入屋，發現死者。

衛生署法醫潘偉明（圖）供稱，解剖發現事主肺部、鼻咽、肺組織內找到新型冠狀病毒，肺組織出現瀰漫性氣泡損傷，屬於新冠肺炎徵狀。死者體內有麻黃素、撲熱息痛及可待因等藥物，潘相信死者當時自行服藥以治療上呼吸道感染。

潘表示，事主身高165厘米，體重90公斤，屬於超重。另死者因患有冠心病及糖尿病而引致心室肥大，患高血壓亦增加心臟負荷。事主另有兩條血管各有七成及五成阻塞，屬於顯著問題。雖然血管阻塞要超過七成半才有致命風險，但感染其他疾病會加快病患死亡。

料11日凌晨亡 未知何時過身

潘續稱，推論事主於11日凌晨之後死亡。衛生署代表律師詢問，10日晚事主情况急轉直下，是否睡眠時心臟停頓？潘表示，無法回答事主於11日何時過身，並向衛生署代表稱「人死當然會心臟停頓」。研究重點在於為何事主會心臟停頓，而根據他對事主的分析，最有可能足以致命因素是感染新冠病毒。聆訊押後下周一（6日）再續。

【案件編號：CCDI 367/21】

（死因研訊）