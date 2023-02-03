太平紳士巡視 懲教醫局未通知所有囚友 申訴署指口頭確認欠客觀全面 倡廣播通知

【明報專訊】申訴專員公署昨就太平紳士巡視計劃公布主動調查報告，發現懲教署和醫管局未有即時通知所有院所人士有太平紳士正在巡視；又指連同入境處和社署在內，現時單靠各院所職員以口頭方式，確認太平紳士巡視時是否已見到所有院所人士，有欠客觀及全面。公署建議懲教署和醫管局考慮透過廣播系統或其他方式，及早通知身處不同位置的所有在囚人士或住院者；並建議巡視當日或一星期內，向太平紳士提供暫時離開院所人士的名單。
醫局遵建議 懲教稱「研負面影響」
醫管局昨表示，已統一醫院太平紳士巡視安排的資訊及病房告示，並會以廣播或電話通知所有住院者。懲教署則稱，會就有關建議可行性和可能帶來的負面影響，徵詢行政署及相關持份者意見。
現時太平紳士巡視計劃的法定巡視涵蓋38間院所，包括懲教署懲教設施、入境處羈留中心及醫管局精神科醫院等，太平紳士需每兩周、每月或每季到院所突擊巡視一次；計劃自政府1999年檢討後已運作多年。申訴專員趙慧賢表示，太平紳士每年到有關院所法定巡視接近500次，運作大致暢順，惟運作安排仍有可改善之處。
部門各設核對表 未掛鈎巡視紀錄
申訴專員公署昨表示，懲教署、入境處、醫管局和社署各自擬備專屬的核對表，列出太平紳士巡視院所時可特別注意事項，實際運作上，相關事項未必在巡視時獲得評核；而部門及機構採用的「太平紳士巡視紀錄」，又未與核對表上事項掛鈎，未能便利太平紳士全面評核及記錄。
報告提出共13項改善建議，包括各部門與行政署一同檢視及修訂各自的「太平紳士巡視紀錄」樣本，將核對表上的注意事項加入巡視紀錄，院所職員在太平紳士巡視時應主動提供評核所需資料，以便太平紳士全面評核及記錄等。
報告列出太平紳士巡視時收到的投訴數字，其中懲教署前年收到94宗投訴，較2019年155宗下跌近四成；入境處投訴數字前年有14宗，與2019年12宗相若。懲教署調查該94宗投訴，有55%超過1個月，最長需時8個月。其中太平紳士前年1月28日巡視院所期間，一名在囚者報稱被職員針對及受到不合理待遇，太平紳士將個案交由懲教署投訴調查組跟進，調查組翌日會晤投訴人，其後得悉指控已於同月11日按投訴人要求轉介警方，警方調查後認為無實質證據支持指控，故調查組不再跟進。投訴人於5月提出上訴，9月收到通知指遭上訴委員會駁回，他之後再無提出任何要求或投訴，懲教署遂於10月底向太平紳士匯報結果。
報告列13建議 部門多稱會執行
懲教署昨回覆稱，修訂「太平紳士巡視紀錄」樣本等建議，屬署方現行機制下的恆常工作，將繼續相關工作並適時檢視。醫管局表示接納公署意見，並已採取多項措施改善太平紳士巡視醫院安排，包括已更新核對表注意事項，以便太平紳士記錄及評核醫院運作，並會繼續跟進其他建議及措施。
入境處稱會積極跟進報告建議，包括繼續執行措施，及與持份者研究當中的新建議，以確保執行一致。社署稱同意公署意見，會執行報告內建議。就公署建議行政署就發布《太平紳士巡視年報》制訂時間表，並一併發出新聞公報通知公眾，行政署昨稱接納上述兩項建議並會跟進，其餘建議則會與部門審慎研究。