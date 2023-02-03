太平紳士巡視 懲教醫局未通知所有囚友 申訴署指口頭確認欠客觀全面 倡廣播通知

醫局遵建議 懲教稱「研負面影響」

醫管局昨表示，已統一醫院太平紳士巡視安排的資訊及病房告示，並會以廣播或電話通知所有住院者。懲教署則稱，會就有關建議可行性和可能帶來的負面影響，徵詢行政署及相關持份者意見。

現時太平紳士巡視計劃的法定巡視涵蓋38間院所，包括懲教署懲教設施、入境處羈留中心及醫管局精神科醫院等，太平紳士需每兩周、每月或每季到院所突擊巡視一次；計劃自政府1999年檢討後已運作多年。申訴專員趙慧賢表示，太平紳士每年到有關院所法定巡視接近500次，運作大致暢順，惟運作安排仍有可改善之處。

部門各設核對表 未掛鈎巡視紀錄

申訴專員公署昨表示，懲教署、入境處、醫管局和社署各自擬備專屬的核對表，列出太平紳士巡視院所時可特別注意事項，實際運作上，相關事項未必在巡視時獲得評核；而部門及機構採用的「太平紳士巡視紀錄」，又未與核對表上事項掛鈎，未能便利太平紳士全面評核及記錄。

報告提出共13項改善建議，包括各部門與行政署一同檢視及修訂各自的「太平紳士巡視紀錄」樣本，將核對表上的注意事項加入巡視紀錄，院所職員在太平紳士巡視時應主動提供評核所需資料，以便太平紳士全面評核及記錄等。

報告列出太平紳士巡視時收到的投訴數字，其中懲教署前年收到94宗投訴，較2019年155宗下跌近四成；入境處投訴數字前年有14宗，與2019年12宗相若。懲教署調查該94宗投訴，有55%超過1個月，最長需時8個月。其中太平紳士前年1月28日巡視院所期間，一名在囚者報稱被職員針對及受到不合理待遇，太平紳士將個案交由懲教署投訴調查組跟進，調查組翌日會晤投訴人，其後得悉指控已於同月11日按投訴人要求轉介警方，警方調查後認為無實質證據支持指控，故調查組不再跟進。投訴人於5月提出上訴，9月收到通知指遭上訴委員會駁回，他之後再無提出任何要求或投訴，懲教署遂於10月底向太平紳士匯報結果。

報告列13建議 部門多稱會執行

懲教署昨回覆稱，修訂「太平紳士巡視紀錄」樣本等建議，屬署方現行機制下的恆常工作，將繼續相關工作並適時檢視。醫管局表示接納公署意見，並已採取多項措施改善太平紳士巡視醫院安排，包括已更新核對表注意事項，以便太平紳士記錄及評核醫院運作，並會繼續跟進其他建議及措施。

入境處稱會積極跟進報告建議，包括繼續執行措施，及與持份者研究當中的新建議，以確保執行一致。社署稱同意公署意見，會執行報告內建議。就公署建議行政署就發布《太平紳士巡視年報》制訂時間表，並一併發出新聞公報通知公眾，行政署昨稱接納上述兩項建議並會跟進，其餘建議則會與部門審慎研究。