醫局經理稱無意盜竊 簽「偷嚟食」口供因「信警做嘢」

【明報專訊】曾出席新冠疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏，涉與任骨科醫生的丈夫在超市偷取海膽等逾1600元食物一案，昨日在九龍城裁判法院續審。莊慧敏就反對招認口供呈堂事項出庭自辯，強調無意盜竊，但警員明言不論她是否有意圖亦是違法，故配合警員指示，招認犯案。控方質疑莊錄取口供時沒有再澄清自己無意盜竊，莊則解釋已認定自己違法，「我冇諗住幫自己解釋，因為我咁樣做都係偷囉」。
指警稱控罪不留底 錄口供後可離開
被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認一項盜竊罪，他們被控於去年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品，總值1632.8元。
控方指莊慧敏在警誡下承認「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」，辯方則反對招認口供及後來的錄影會面呈堂。
莊慧敏出庭作供，稱案發當日曾向警員自稱「無意」偷竊，惟警員明言是否有意圖犯案並無分別，「總之啲嘢冇畀到錢離開現場就係偷」，故莊認定自己已犯法，「佢哋（警員）每日都處理呢啲案件，佢咁講應該係事實」。抵達警署後，警員稱控罪不會留案底，建議兩人配合警方，錄完口供便可聯絡家人及離開。莊遂配合警員，錄口供承認因「一時貪心」偷竊食物。
控方盤問時質疑，莊慧敏簽署口供紙時，應發現最終的口供「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」與她上述供稱「一時貪心」的口供不一致，莊確認她有「䁽過」該口供，但她為配合警方，「相信佢（警員）做嘢，佢叫我簽咪簽」。控方再質疑她沒有糾正口供，是因為她確實向警員如此說，莊否認，重申「我真係諗住簽完名就走，我唔會話你寫錯㗎喎」。審訊押後至下周四（9日）繼續。