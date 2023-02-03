港聞

港聞一

醫局經理稱無意盜竊 簽「偷嚟食」口供因「信警做嘢」

【明報專訊】曾出席新冠疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏，涉與任骨科醫生的丈夫在超市偷取海膽等逾1600元食物一案，昨日在九龍城裁判法院續審。莊慧敏就反對招認口供呈堂事項出庭自辯，強調無意盜竊，但警員明言不論她是否有意圖亦是違法，故配合警員指示，招認犯案。控方質疑莊錄取口供時沒有再澄清自己無意盜竊，莊則解釋已認定自己違法，「我冇諗住幫自己解釋，因為我咁樣做都係偷囉」。

指警稱控罪不留底 錄口供後可離開

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認一項盜竊罪，他們被控於去年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品，總值1632.8元。

控方指莊慧敏在警誡下承認「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」，辯方則反對招認口供及後來的錄影會面呈堂。

莊慧敏出庭作供，稱案發當日曾向警員自稱「無意」偷竊，惟警員明言是否有意圖犯案並無分別，「總之啲嘢冇畀到錢離開現場就係偷」，故莊認定自己已犯法，「佢哋（警員）每日都處理呢啲案件，佢咁講應該係事實」。抵達警署後，警員稱控罪不會留案底，建議兩人配合警方，錄完口供便可聯絡家人及離開。莊遂配合警員，錄口供承認因「一時貪心」偷竊食物。

控方盤問時質疑，莊慧敏簽署口供紙時，應發現最終的口供「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」與她上述供稱「一時貪心」的口供不一致，莊確認她有「䁽過」該口供，但她為配合警方，「相信佢（警員）做嘢，佢叫我簽咪簽」。控方再質疑她沒有糾正口供，是因為她確實向警員如此說，莊否認，重申「我真係諗住簽完名就走，我唔會話你寫錯㗎喎」。審訊押後至下周四（9日）繼續。

【案件編號：KCCC1147/22】

上 / 下一篇新聞

涉接應游繩逃離者 19人否認圖礙司法 理大案4人認暴動 庭上擺1：500模型涵科學館一帶
涉接應游繩逃離者 19人否認圖礙司法 理大案4人認暴動 庭上擺1：500模型涵科學館一帶
墜屏案藝能3職員控欺詐 待轉區院下月再訊 准保釋 兩人可短暫赴星馬工作
墜屏案藝能3職員控欺詐 待轉區院下月再訊 准保釋 兩人可短暫赴星馬工作
偷啤酒踢斃便利店員 巴漢謀殺罪成周一判
偷啤酒踢斃便利店員 巴漢謀殺罪成周一判
太平紳士巡視 懲教醫局未通知所有囚友 申訴署指口頭確認欠客觀全面 倡廣播通知
太平紳士巡視 懲教醫局未通知所有囚友 申訴署指口頭確認欠客觀全面 倡廣播通知
密接者倒斃案 法醫證死於新冠 稱冠心病加劇死亡風險
密接者倒斃案 法醫證死於新冠 稱冠心病加劇死亡風險
SARS期間署任醫局總裁 獨立調查後辭職 高永文反對獨立調查抗疫 稱惹內耗分化
SARS期間署任醫局總裁 獨立調查後辭職 高永文反對獨立調查抗疫 稱惹內耗分化
新冠死者遺體分類風險下調 殯儀界稱放心辦瞻仰
新冠死者遺體分類風險下調 殯儀界稱放心辦瞻仰
南華電競館再申延期審議 規劃署不反對
南華電競館再申延期審議 規劃署不反對
毒窟禁錮求職者 11人被捕
毒窟禁錮求職者 11人被捕
全球民主指數 港跌3位排88 經濟學人：自由收窄 政府：罔顧事實
全球民主指數 港跌3位排88 經濟學人：自由收窄 政府：罔顧事實
迪士尼招聘會 3000人爭600職位
迪士尼招聘會 3000人爭600職位
總商會倡續發消費劵 最少5000元
總商會倡續發消費劵 最少5000元
何永賢稱啟德選址暫無他選 居民：5000聯署反對「或覆核」
何永賢稱啟德選址暫無他選 居民：5000聯署反對「或覆核」
卓永興籲勿糾結簡約屋造價 發展局：啟德選址規劃不變
卓永興籲勿糾結簡約屋造價 發展局：啟德選址規劃不變
車房爆炸案遺屬索償 在囚技工稱願賠
車房爆炸案遺屬索償 在囚技工稱願賠
疑思念離世女友 四角戀已婚男燒炭亡
疑思念離世女友 四角戀已婚男燒炭亡
滑翔傘事主八度圖急降 遺孀讚夫展現生命頑強
滑翔傘事主八度圖急降 遺孀讚夫展現生命頑強
阮民安改控洗黑錢 擬認罪同意37萬充公
阮民安改控洗黑錢 擬認罪同意37萬充公
仿外賣派單群組招人 4青年涉淋油收數被捕
仿外賣派單群組招人 4青年涉淋油收數被捕
青年衝出捲輕鐵車底
青年衝出捲輕鐵車底
大灣區GBA新聞：灣區5館登博物館熱搜百強 統計內地近6200間 廣東省博物館排第六
大灣區GBA新聞：灣區5館登博物館熱搜百強 統計內地近6200間 廣東省博物館排第六
灣區手記：麥記的早餐 行家的叫喊 ／文：尚東美
灣區手記：麥記的早餐 行家的叫喊 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張秀賢：主張港獨不應選評議會 黃之鋒指張早年未否認同「中間人」打交道
【Emily】張秀賢：主張港獨不應選評議會 黃之鋒指張早年未否認同「中間人」打交道
【Emily】員佐級會團拜 林志偉以兔喻警勉同袍
【Emily】員佐級會團拜 林志偉以兔喻警勉同袍
【Emily】顏汶羽倡外傭驗身存疑可解約 工會批歧視
【Emily】顏汶羽倡外傭驗身存疑可解約 工會批歧視
【Emily】民研：市民對澳門人好感淨值創新高
【Emily】民研：市民對澳門人好感淨值創新高
【Emily】晤新民黨 賀一誠：澳一直樂於學港經驗
【Emily】晤新民黨 賀一誠：澳一直樂於學港經驗
【Emily】法治教育委會埋班 陳兆愷簡慧敏有份
【Emily】法治教育委會埋班 陳兆愷簡慧敏有份