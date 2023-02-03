偷啤酒踢斃便利店員 巴漢謀殺罪成周一判

巴裔被告Islam Javed Iqbal（案發時27歲）為香港居民。控方指出，被告曾到英國留學，做過建築工人和水手，其妻子在巴基斯坦居住。被告於2020年被裁定一項襲擊致造成身體傷害罪成，判入獄3個月。

控方開案陳辭指出，2019年12月28日晚上9時，閉路電視拍到被告前往元朗擊壤路順發大廈地下的便利店，偷取兩罐啤酒後離開，61歲事主、任職兼職店務助理的鄧忠強上前追着被告；兩名途人目睹事主倒地流血後，被告仍出手毆打事主；事主當晚被送院，其後不治；兩名途人在認人手續中均認出被告。

被告在警誡下否認襲擊事主，其後改稱事主死於意外，他感到內疚後悔。被告承認當時飲醉酒，偷酒後遭事主追截，事主以粗口和種族歧視字眼指罵他，他在被挑釁下腳踢對方額頭並踩其臉。審訊時，其中一名女途人作供稱，見到被告腳踢躺地的男子5下，歷時約兩分鐘，同時罵髒話「X你老母」。

【案件編號：HCCC51/21】