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偷啤酒踢斃便利店員 巴漢謀殺罪成周一判

【明報專訊】巴基斯坦裔男子涉於2019年在便利店偷取兩罐啤酒後逃走，六旬店員見狀追出店外，遭對方腳踢致流血受傷，送院不治。巴裔男早前在高等法院否認謀殺罪受審，由5男4女組成的陪審團昨日退庭商議約5個小時後，一致裁定被告罪名成立。法官邱智立將案件押後至下周一（6日），連同被告早前承認偷啤酒的盜竊罪判刑。

巴裔被告Islam Javed Iqbal（案發時27歲）為香港居民。控方指出，被告曾到英國留學，做過建築工人和水手，其妻子在巴基斯坦居住。被告於2020年被裁定一項襲擊致造成身體傷害罪成，判入獄3個月。

控方開案陳辭指出，2019年12月28日晚上9時，閉路電視拍到被告前往元朗擊壤路順發大廈地下的便利店，偷取兩罐啤酒後離開，61歲事主、任職兼職店務助理的鄧忠強上前追着被告；兩名途人目睹事主倒地流血後，被告仍出手毆打事主；事主當晚被送院，其後不治；兩名途人在認人手續中均認出被告。

被告在警誡下否認襲擊事主，其後改稱事主死於意外，他感到內疚後悔。被告承認當時飲醉酒，偷酒後遭事主追截，事主以粗口和種族歧視字眼指罵他，他在被挑釁下腳踢對方額頭並踩其臉。審訊時，其中一名女途人作供稱，見到被告腳踢躺地的男子5下，歷時約兩分鐘，同時罵髒話「X你老母」。

【案件編號：HCCC51/21】

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