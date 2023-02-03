墜屏案藝能3職員控欺詐 待轉區院下月再訊 准保釋 兩人可短暫赴星馬工作

康署回覆查詢：兩承辦商事發後曾為其他騷供設備

被告依次為藝能工程的項目經理吳凱瑩（41歲）、工程統籌林志華（60歲）、項目經理梁耀祖（48歲）。3人保釋候訊，其間須每周到警署報到、不得與控方證人討論案情、須交出所有旅遊證件及不得離港。吳、林獲准於4月及5月到新加坡及馬來西亞工作，其他時段不得離港。

3人同被控一項串謀欺詐罪及一項作為交替控罪的欺詐罪。控罪指3人在去年5月19日至7月25日，串謀欺詐康文署的經理，假稱兩個負重表內註明各項設備的重量，為該設備的實際重量，誘使該經理允許「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會繼續舉行。

康文署前日回覆本報查詢時透露，藝能工程在事故後曾為其他演唱會提供設備及器材，但沒參與其搭建、裝置或技術統籌工作；另一涉事承辦商「協興隆」曾獲聘提供舞台裝置設備及進行相關搭建工程。署方補充，上述工作不涉「複雜舞台裝置」，即懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置，但未交代涉及的演唱會。

本身是舞蹈員的香港舞台藝術從業員工會副主席陳頴業昨日向本報說，認為兩間承辦商短時間內再參與演唱會「唔係好好嘅安排」，但專門從事演唱會工程的公司本身不多，轉用新公司可能較複雜及困難，「只能夠咁樣妥協」。

紅館租用條款雙語原有異 現統一「租用人負責確保穩掛」

另外，本報去年尾報道，紅館租用條款中、英文版本有異，中文版訂明康文署經理須確保索具及懸掛裝置穩妥，英文版則指確保裝置穩妥責任在於租用人。根據署方提供最新租用條款，中文版已更新至與英文版一致。

【案件編號：KCCC298/23】