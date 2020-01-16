涉接應游繩逃離者 19人否認圖礙司法 理大案4人認暴動 庭上擺1：500模型涵科學館一帶

該宗區域法院案件昨早移師至西九龍法院審理。19名被告為何英傑、林斌、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、陳俊鋒、麥韜、利文熙、黃筠喬、張頌熙、梁穎欣、陳鎮洋、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜、黎靖言和陳宇晴。

10人否認暴動 1人認危駕 警曾拔槍警告停車

19人均否認意圖妨礙司法公正罪；另除了何英傑、冼宏俊、林施雅、張頌熙和陳鎮洋5人，共14人被控暴動罪，其中林斌、陳俊鋒、利文熙和陳宇晴在庭上承認暴動罪，餘下10人否認暴動罪；陳鎮洋則承認危險駕駛罪。

由於控辯雙方需時準備暴動罪的案情，法官王詩麗押後至今日處理。針對危駕罪的案情指出，警方2019年11月18日晚上在理大外的天橋採取行動，警員要求陳鎮洋停下貨車，陳嘗試倒車逃走，險些撞向警員；警員隨即拔槍警告，涉事貨車撞到另一私家車才停下。

網罪科撰86頁報告分析社媒 辯方爭議可否呈堂

庭上透露，控方專家證人、網絡安全及科技罪案調查科林姓高級督察早前撰寫86頁報告，分析Telegram、連登討論區和YouTube等平台的信息內容。辯方表示，於本案開審前兩日才收到報告，將會爭議有關信息可否成為呈堂證據。

官關注呈堂截圖涵紅磡站天橋 控方稱屬理大範圍

法官王詩麗一度關注，暴動罪的控罪詳情列明事發於理大內，為何部分呈堂截圖涵蓋連接理大和港鐵紅磡站的行人天橋，例如暢運道天橋和「北橋」。控方回應稱，發生暴動的天橋為理大結構的一部分，屬理大範圍之內，稍後將有證供顯示涉案暴動具流動性，理大示威者「有出有入」。

【案件編號：DCCC313、573/21】

明報記者

（反修例風暴）

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