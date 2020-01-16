大灣區GBA新聞：灣區5館登博物館熱搜百強 統計內地近6200間 廣東省博物館排第六

2022年度全國熱搜博物館百強榜來自「中國博物館熱搜榜」（下稱中博熱搜榜），是由中國文物交流中心指導、傳媒「博物館頭條」統計發布，自2020年起每季發布一次百強熱搜博物館季度榜，今次是首度有年度排行榜。目前，中博熱搜榜已將全國6183家已備案的博物館納入熱搜樣本庫。

根據2022年度排行榜，共有105家（部分同分數）受到網民高頻率搜索的博物館上榜。位於北京，藏品數量多及珍貴度極高的故宮博物院及中國國家博物館分列第一及第二，蘇州博物館、南京博物院和上海博物館則排第三至五位。大灣區內，位於廣州的廣東省博物館排第六，打入百強的另有深圳博物館、廣州博物館、東莞市博物館及南山博物館（見表）。

按客流新聞報道數量網民關注度等評分

中博熱搜榜採用原創的「中博熱搜綜合指數」作排名，指數涵蓋基礎、行為、傳播及品牌4個範疇。基礎範疇涵蓋常設展、新展和參觀量3個細項指數，根據博物館舉辦展覽量、入場人數等評分。行為範疇則包括平台指數、文創指數、發布指數和教育指數4個細項，以計算博物館消息發布平台數量、新聞報道數量及舉辦教育活動的數量評分。

傳播範疇涵蓋8個指數，包括百度指數、微信指數、微博指數、頭條全平台指數、短片指數、新榜指數、全網閱讀（收錄）指數和評論指數；主要是蒐集不同社交平台的官方數據統計，包括評論量、點擊率等。品牌範疇則涵蓋榮譽指數、輿情指數、熱搜成長指數、網民關注指數和媒體關注指數，以博物館獲得的榮譽獎勵數量、熱搜排名變化等衡量得分。

進入百強榜、位處大灣區的5間博物館，以位於廣州珠江新城的廣東省博物館規模最大，屬國家一級博物館，現有32多萬件藏品。該館逢周一閉館，公眾假期除外，免費向大眾開放，需透過官網或微信小程序實名預約參觀時段。

國家一級 省博物館擁32萬藏品須實名預約

深圳博物館分為4個展館，坐落羅湖及福田，藏品總共逾4.5萬件，同樣逢周一閉館、免費開放，需提前預約。廣州博物館則位於越秀區，始建於1929年，是華南首座博物館，也是廣東乃至全國為數不多的早期博物館之一，館址「鎮海樓」（建於1380年，明代）本身已是全國重點文物保護單位，館藏約10萬件；鎮海樓展區票價10元人民幣，60至64歲半價，另外每月有一日免費開放日，可上官網留意及預約。

東莞市博物館位於莞城區，屬國家二級博物館，現有館藏文物近2萬件，可上官網預約參觀。南山博物館在深圳南山區南山大道，屬於區域性博物館，主要介紹南山區歷史，同時負責區內出土文物收藏和研究，現有館藏約6000件，同樣採用官網實名預約。

明報記者