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滑翔傘事主八度圖急降 遺孀讚夫展現生命頑強

【明報專訊】41歲商人2018年到大嶼山玩滑翔傘時失蹤，經6天搜救，尋回時已告不治，死因研訊昨踏入第5天。事主遺孀在結案陳辭時讚揚丈夫危急下8次欲緊急降落圖力挽狂瀾，「相信佢已經盡咗力」，展現生命的頑強；並哽咽憶述丈夫曾跟自己說「喺邊度跌低就喺邊度企番起身」，期望當局在搜救工作和事後檢討都有改善，「唔係難就等於唔做」。死因裁判官何俊堯提供「死於意外」及「死因存疑」兩個選項，預計陪審團今天退庭商議。

陪審團料今退庭商議

官提供死於意外、死因存疑兩選項

事主鍾旭華於2018年7月22日失蹤，同月27日被尋回遺體。死因庭共傳召了14名證人，另讀出兩名證人的書面供辭，遺孀陳利珊向所有有份參與搜救的人士致謝，又提及丈夫飛行時突然遇上強風，並於64秒內8次欲緊急降落試圖脫險，展現生命的頑強，令她敬佩，無奈最終不幸離世，難敵大自然的威力。

陳憶述丈夫曾跟自己說過「喺邊度跌低就喺邊度企番起身」，強調意外已發生，無人可改變，她並非想追究責任，而是希望持份者從錯誤中學習，例如以手機信號鎖定失蹤者的方法在多年前或許見效，惟未能與時並進。她相信搜救隊應積極地應用科技並制定策略，同時各部門應成立特別小組嚴格分工，互相之間加強溝通。

陳提到事件中有人員的工作態度令她難受，認為心態是根本問題，「人好容易留在舒適圈」。她引述電影對白「能力愈大，責任愈大」，「有機會活着就更加應該珍惜，live life to the fullest（活出豐盛人生）」。陳最後表示「行到今日唔容易，我唔勇敢，只係堅持，唔係難就等於唔做，做咗唔得，我無悔」。

官提醒搜救延誤否無關死亡結論

裁判官何俊堯引導陪審團時提供「死於意外」及「死因存疑」兩個選項，並指出，若接納事主曾捲入雲層，失去目測地面能力和對滑翔傘的控制，最終撞山引致多處受傷，便應考慮前者；否則便應裁定死因存疑。何官提醒，即使陪審團覺得搜救過程有延誤，都不會影響死亡結論，因死因庭並非要查找責任。何官稱若陪審團要提出建議，可循滑翔傘的立法規管、搜救過程及事後調查3方面考慮。

【案件編號：CCDI 897/18】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕搜救 失蹤 滑翔傘 死因研訊

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