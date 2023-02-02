【Emily】對英撤邀請表不滿 簡慧敏：先專注議會 信仍有機會

【明報專訊】英聯邦議會聯合會早前撤回邀請香港立法會出席西敏寺研討會（Westminster Seminar），原本代表香港到英國交流嘅立法會選委會界別議員簡慧敏對聯合會嘅決定表示極度不滿同強烈反對。佢同Emily講，暫時未有計劃自行到外國交流，期望先專注議會工作，到3、4月有較多假期，屆時會再考慮一下。
立法會「G19」召集人謝偉銓噚日舉行新春團拜，多名議員出席。謝偉銓向記者送上祝福，話希望大家新一年有多啲獨家報道，而佢就期望政府來年可以有效施政，為市民排難解困。有份出席團拜嘅簡慧敏亦主動回應被拒出席西敏寺研討會一事，佢話本來計劃趁交流會介紹立法會喺新選制下運作順暢有效，即使失去今次平台，相信未來仍然有其他機會。
將提議案 顏汶羽促修外傭政策
除咗「G19」，民建聯議員顏汶羽（圖）亦舉行傳媒茶敘。民建聯去年發表《完善外籍家庭傭工政策倡議書》，佢將於2月15日嘅立法會大會提出議員議案，跟進相關政策建議，包括設立「外籍家庭傭工事宜監管局」、設立外傭中介評分制度、為外傭提供培訓課程等。佢話一直有向勞福局反映問題，政府亦明白外傭政策需要檢視，會繼續跟進。
議員劉智鵬同日亦會提出另一議員議案，建議將中史科改名為中國歷史地理及文化科，提出列高中必修科，冀增加高中生對國家嘅認識，培養國家觀念、民族感情同國民身分認同。