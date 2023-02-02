【Emily】對英撤邀請表不滿 簡慧敏：先專注議會 信仍有機會

立法會「G19」召集人謝偉銓噚日舉行新春團拜，多名議員出席。謝偉銓向記者送上祝福，話希望大家新一年有多啲獨家報道，而佢就期望政府來年可以有效施政，為市民排難解困。有份出席團拜嘅簡慧敏亦主動回應被拒出席西敏寺研討會一事，佢話本來計劃趁交流會介紹立法會喺新選制下運作順暢有效，即使失去今次平台，相信未來仍然有其他機會。

將提議案 顏汶羽促修外傭政策

除咗「G19」，民建聯議員顏汶羽（圖）亦舉行傳媒茶敘。民建聯去年發表《完善外籍家庭傭工政策倡議書》，佢將於2月15日嘅立法會大會提出議員議案，跟進相關政策建議，包括設立「外籍家庭傭工事宜監管局」、設立外傭中介評分制度、為外傭提供培訓課程等。佢話一直有向勞福局反映問題，政府亦明白外傭政策需要檢視，會繼續跟進。

議員劉智鵬同日亦會提出另一議員議案，建議將中史科改名為中國歷史地理及文化科，提出列高中必修科，冀增加高中生對國家嘅認識，培養國家觀念、民族感情同國民身分認同。