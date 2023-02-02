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2023年2月2日星期四
港聞二
密接者倒斃案 稱穩定長期病者按程序候檢疫 認乏人手 歐家榮：事主可自理沒優先
滑翔傘事故報告無提搜救 調查員：擠唔落 部門不跟建議無後果 官抨空泛「加強呢樣嗰樣」
童樂居照顧員否認虐兒 稱為幼童壓腿助眠
健仔4人潛逃案轉介區院
雷射筆照警署 男子認集結囚4月
涉騙公司190萬佣金獎金 保險代理控14罪
同心村四成空 議員憂偏遠簡約屋步後塵 與市區項目綑綁申款 田北辰：或反對次輪撥款
楊永杰撤申集會 稱房屋局長允視察「替代選址」 政府消息：啟德簡約屋項目不變 未擬考察他處
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全球自由指數 港續跌至34位 研究報告：落入暴政悲劇 政府：強烈反對不正確描述
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累批14萬份BNO簽證 英讚移民貢獻 外交公署：妄談對港責任 斥干預內政
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亞視前主席被入稟追債3400萬
田螺車撞斃八旬翁 司機不顧而去被捕
助網戀「治癌」 五旬婦失千萬 自稱「波蘭韓國工程師」 騙44次轉款數帳戶
大麻二酚列危險藥物 CBD店轉營美容店平面設計
前情人口供矛盾 社署職員非禮罪脫
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【明報專訊】（請看附圖）
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