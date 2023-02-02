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便利店藏5700萬元冰毒 22歲店主被捕

【明報專訊】警方毒品調查科前日突擊搜查觀塘麗港中心商場一間便利店，在店內檢獲約100公斤以茶葉錫紙包裝的懷疑冰毒，市值約5700萬元。22歲便利店男店主被扣查，暫被控一項販運危險藥物罪，案件今天在觀塘裁判法院提堂。

據了解，該男子一直經營涉案「KK便利店」，約一個月前被犯罪集團招募，將約100公斤懷疑冰毒藏在5個膠箱，以茶葉錫紙包裝掩飾，再與其他貨物放店內倉庫，企圖掩人耳目。警方相信行動已搗破一個毒品儲存倉，該批冰毒主要供應本地市場，暫未流出市面。

「KK便利店」昨午未有營業，單位附近有補習社、風水舖等。店內有貨架及雪櫃擺放零食飲品等。附近商戶表示，該店開業近半年，由一名年輕人打理，營業時間不固定。

涉收酬1.5萬藏毒 拘3初中生

另外，海關破獲一宗拳擊運動用品藏毒案，檢獲約4.5公斤懷疑海洛英及冰毒，總值約300萬元，拘捕3名初中生。海關毒品調查科調查主任沈焜表示，海關上月22日在機場一個空運中心查驗一票來自泰國、報稱載有化妝品的貨物，發現其中3箱內的4個拳擊運動用的踢靶，內藏1.5公斤懷疑海洛英。關員前日展開監控遞送行動，在秀茂坪拘捕懷疑涉案兩男一女，介乎14至15歲，據悉包括貨物簽收者、同行友人及同住兄長；其後再在涉案單位搜獲3公斤懷疑冰毒。

海關稱，被捕人收近1.5萬元報酬簽收、提取貨物，並帶返住所，再將毒品分發。

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