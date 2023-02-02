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港聞二

自評交通影響局部超標 南華會續申建電競館

【明報專訊】南華體育會去年向城規會申請興建一幢9層高的綜合體育館，其中5層用作電競館，計劃引起多方質疑，包括當區交通未能應付日後急增的人流。本報翻查南華會向城規會提交的交通影響評估，當中評估電競館建成後，部分銅鑼灣區內路段平日的交通剩餘容量減至9%，低於運輸署一般可接受標準（15%）。項目明天（3日）將於城規會審議。有區議員認為，南華會向當區解說項目不清晰，而且交通影響評估難以支持項目發展，明言反對計劃。

南華會去年申請於加路連山道88號興建體育館，涉及地盤面積約5281平方米，用途包括康樂文娛場所（電競館）及附屬食肆等，其中體育館多層將用作電競。南華會去年12月提交的交通影響評估顯示，電競館完工3年後，即2030年，平日附近「禮頓道／加路連山道（西）／開平道」交界的剩餘交通容量（reserve capacity），早上時段由17%跌至13%；下午時段則由16%跌至9%；「高士威道／禮頓道／伊榮街／銅鑼灣道」交界的下午時段預留容量亦由20%，跌至18%。按運輸署標準，若路口剩餘容量大於15%，即代表有足夠容量；小於15%，即路口開始飽和（見表）。

指解說不清 區議會主席明言反對

計劃遭到多方持份者質疑，認為當區交通難以負荷新增人流，以及電競館每年僅有不足30日舉辦比賽，未能善用電競館資源等。灣仔區議會主席黃宏泰直言反對南華會今次建館申請，指南華會事前無就項目諮詢居民，亦無向區議會詳盡解說，包括未有清晰交代電競未來發展、電競館的必要性，同時無清晰交代當區交通流量如何應付日後新增人流。

新民黨立法會議員陳家珮形容南華會交通評估「站不住腳」，指當區有不少學校，加上大球場徑、加路連山道及東院道等為掃桿埔考車路線所經道路，該區交通已相當擠塞，促南華會先處理交通問題。

城規明審議 希慎：研行人橋

翻查資料，運輸署亦曾質疑南華會的交通影響評估，認為電競館距離港鐵站約650米，會方或高估使用公共交通的人數。當時南華會稱，已與鄰近興建商廈的希慎興業有限公司商討，以行人天橋連接南華會。希慎回覆本報表示，南華會去年10月中曾致函希慎，提出以行人天橋方式連接加路連山道商業項目和南華會；希慎同月回覆南華會，認為上述行人天橋建議可改善區內行人暢達度和連接性，將進一步研究，至今未有具體方案。希慎又稱已向南華會表示，留意到公眾對電競館項目表示關注，並明白市民顧慮，認為他們的關注應該被考慮和處理。南華會至截稿前未有回應。

相關字詞﹕城規會 電競 南華會

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